با حضور علاقهمندان به ادبیات فارسی، غرفه رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بین المللی کتاب بغداد، شاهد رونمایی از ترجمه عربی اثر ادبیات فارسی شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد؛ در چارچوب برنامههای فرهنگی نمایشگاه بینالمللی کتاب بغداد، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بغداد میزبان مراسم رونمایی و امضای کتاب «ملوک الغرام» بود؛ اثری از مترجم و پژوهشگر جوان عراقی (فاضل علی) است که با استقبال چشمگیر علاقهمندان به ادبیات و فرهنگ ایران زمین همراه شد.
فاضل علی سی و سه ساله، دانشجوی دکتری رشته مطالعات ترجمه در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران و تهیهکننده تلویزیون رسمی العراقیه است.
وی در این اثر، برگزیدهای از متون عاشقانهی ادبیات کلاسیک فارسی را با نثری روان به زبان عربی برگردانده است.
این رویداد فرهنگی جمعی از دوستداران ادبیات فارسی را در نمایشگاه کتاب بغداد گرد هم آورد.
از عناوین برجسته کتاب ملوک الغرام میتوان به بخشهایی از خسرو و شیرین، نظامی گنجوی، شیخ صنعان، عطار نیشابوری، بیژن و منیژه، شاهنامه ابوالقاسم فردوسی اشاره کرد.
ناظران مراسم رونمایی از این اثر را گامی مؤثر در تقویت پیوندهای فرهنگی میان دو ملت ایران و عراق می دانند، پیوندی که از دریچه ادبیات فارسی، ارزشهای انسانی مشترک همچون عشق، وفاداری، و معنویت را بازتاب میدهد.