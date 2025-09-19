پخش زنده
امروز: -
استاندار گیلان ضمن معرفی ظرفیتهای اقتصادی، ترانزیتی و گردشگری استان، بر نقشآفرینی فعال گیلان در تقویت کریدور بینالمللی شمال ـ جنوب تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ در جریان سفر رسمی هیأت استان گیلان به فدراسیون روسیه، هادی حقشناس استاندار گیلان با «سرگئی چریومین» وزیر دولت مسکو و رئیس دپارتمان روابط اقتصادی خارجی و بینالمللی این شهر دیدار و گفتوگو کرد.
در این نشست، طرفین با معرفی ظرفیتهای اقتصادی و فرهنگی ۲ منطقه، بر ضرورت توسعه همکاریهای دوجانبه در حوزههای حمل و نقل، تجارت، گردشگری و تبادلات فرهنگی تأکید کردند.
نقشآفرینی گیلان و مسکو در تقویت کریدور بینالمللی شمال ـ جنوب، به عنوان مسیر راهبردی ترانزیت کالا میان ایران، روسیه و کشورهای آسیایی ـ اروپایی، محور اصلی این گفتوگوها بود.
استاندار گیلان با اشاره به موقعیت ممتاز استان گفت: گیلان با برخورداری از ظرفیت بندر انزلی، بندر آستارا، بندر کاسپین، راهآهن قزوین - رشت ـ انزلی و فرودگاه بینالمللی رشت، میتواند یکی از نقاط کلیدی کریدور شمال ـ جنوب باشد.
وی با یادآوری بیش از ۵۰۰ سال سابقه روابط دیپلماتیک ایران و روسیه، افزود: این پیشینه تاریخی بسترساز تعمیق همکاریهای امروز است و میتواند توسعه روابط استانی و منطقهای را نیز تسهیل کند.
حقشناس همچنین آمادگی گیلان برای همکاریهای مشترک در حوزههای تجارت محصولات کشاورزی، صنایع تبدیلی، گردشگری و تبادلات فرهنگی را اعلام و از برنامهریزی برای برقراری پرواز مستقیم رشت ـ مسکو خبر داد.
«سرگئی چریومین» وزیر دولت مسکو نیز در این نشست، ضمن استقبال از پیشنهادات استاندار گیلان، استان گیلان را شریکی راهبردی در توسعه همکاریهای اقتصادی و فرهنگی دانست و تأکید کرد: مسکو از طرحهای مشترک در قالب کریدور شمال ـ جنوب حمایت میکند.
این دیدار بخشی از برنامه سفر رسمی استاندار گیلان به روسیه است که با هدف ارتقای همکاریهای اقتصادی، فرهنگی و منطقهای میان ۲ کشور برگزار شده است.