همه باید در پیشرفت نظام آموزشی و تعلیم و تربیت در کنار معلمان همکاری کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امام جمعه آبادان امروز در خطبه‌های نماز جمعه در مصلای ۸ شهید گمنام با اشاره به فرارسیدن سال تحصیلی جدید، ضمن تبریک به معلمان گفت: کار در آموزش و پرورش کاری مقدس است و تنها بر دوش معلمان و مدیران قرار ندارد، بلکه خانواده‌ها نیز باید همراه آنان باشند.

حجت‌الاسلام غبیشاوی، با بیان اینکه آموزش و پرورش با چالش‌هایی همچون کمبود معلم روبه‌رو است، افزود: توسعه دانشگاه فرهنگیان و استفاده از ظرفیت معلمان نخبه بازنشسته می‌تواند بخشی از این مشکل را برطرف کند.

همچنین شورا‌های آموزش و پرورش باید با استقبال عمومی و نگاه جدی به تعلیم و تربیت، نه صرفاً تجهیز مدارس، به پیشرفت نظام آموزشی کمک کنند.

خطیب جمعه آبادان در ادامه با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: ملت ایران با غیرت و ایستادگی اجازه ندادند یک وجب از خاک کشور به دست دشمن بیفتد.

وی با اشاره به نقش دولت‌های شرق و برخی دولت‌های عربی در حمایت از رژیم بعث افزود: همان‌گونه که در دوران دفاع مقدس و حتی در دفاع مقدس ۱۲ روزه اخیر با اقتدار ایستادیم، امروز هم عزت و سربلندی ایران مرهون ایثار شهداست.

امام جمعه آبادان در بخش دیگری از سخنانش یاد شهدای فاجعه منا را گرامی داشت و گفت: در دوم مهر ۱۳۹۴، شمار زیادی از حاجیان از جمله حاجیان عزیز کشورمان به شهادت رسیدند که یاد آنان باید همواره زنده بماند.