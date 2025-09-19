به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، رییس دانشگاه علوم پزشکی سمنان گفت: برای خرید و نصب این دستگاه پیشرفته حدود ۶۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

علی رشیدی پور افزود: از عمر دستگاه آنزیوگرافی قبلی بیمارستان ۱۵ سال میگذشت که با خرید دستگاه پیشرفته جدید بیماران از این پس هیچ مشکلی در طول درمان خود ندارند.

وی با بیان اینکه خرید و بازسازی بخش آنژیوگرافی قلب بیمارستان کوثر سمنان حدود ۳۰ روز به طول انجامید گفت: قرار است دستگاه مشابه دیگری هم برای ارائه خدمات بهتر به بیماران خریداری شود.