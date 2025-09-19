قالیشویان مظهر وحدت، ولایت پذیری و عشق به اهل بیت علیهم السلام

قالیشویان مظهر وحدت، ولایت پذیری و عشق به اهل بیت علیهم السلام

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ قسمتی از این مراسم توسط مردم روستای خاوه اردهال انجام می‌شود.

این مراسم حاکی از عشق وارادت مردم ولایی منطقه اردهال به اهل بیت عصمت و طهارت دارد.

مراسمی که با خصوصیات خاص خود توانسته است در فهرست میراث جهانی یونسکو جای بگیرد.

جمعه قبل از قالیشویان که به جمعه جار معروف است، روز فراخوانی مردم به برگزاری این مراسم در جمعه دوم پاییز در مشهد اردهال است.

«جمعه جار» پیام آور فرارسیدن سالروز شهادت شهید دشت اردهال، امامزاده مظلوم، حضرت سلطان علی بن امام محمد باقر(ع) است.