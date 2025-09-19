به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرخنده ممبینی گفت: این دوره با توجه ضرورت آمادگی امدادگران و پاسخ به موقع در حوادث، ارتقا توانمندی و کاهش خطا‌ها بسیار مهم و نقش موثری دارد.

وی افزود: فاز اول این دوره در شهریور ماه و با حضور ۳٠ نفر از امدادگران این جمعیت به منظور ارتقا سطح دانش و مهارت مواجهه با حوادث و شرایط اضطراری درحال برگزاری است.

ممبینی تصریح کرد: امدادگران در این دوره با سرفصل‌هایی، چون؛ ارزیابی، ایمنی صحنه، مدیریت حادثه، اقدامات حیاتی پایه، تریاژ، اسکان اضطراری، اصول و انواع جهت یابی، کار با قطب نما و نقشه خوانی، امداد رزم آشنا می‌شوند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر هفتکل در پایان اظهار داشت: این دوره در فاز اول در قالب ۲۲ ساعت آموزش به امدادگران درجه ۱و۲و۳ برگزار میگردد که امدادگران پس از پایان دوره گواهی معتبر را از سوی جمعیت هلال‌احمر دریافت خواهند کرد.