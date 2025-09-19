به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، ملی‌پوشان ایران مقابل بنگلادش با پیراهن، شورت و جوراب سفید به میدان خواهند رفت و دروازه‌بان‌های تیم ملی لباس سیاه بر تن خواهند کرد. بازیکنان تیم بنگلادش هم با لباس قرمز و دروازه‌بان‌های این تیم با لباس سبز بازی می‌کنند.

در این جلسه همچنین موضوعات مرتبط با قوانین و مقررات مسابقات، مسائل انضباطی، بازاریابی و نحوه تعامل تیم‌ها با مسئولان برگزاری مسابقات که کریمیان مدیر تیم ملی ایران نیز حضور داشت، مطرح شد.

تیم ملی فوتسال ایران که در کوانتان مالزی حضور دارد، در گروه G رقابت‌ها با تیم‌های مالزی، بنگلادش و امارات همگروه است.

شاگردان وحید شمسایی فردا از ساعت ۱۱:۳۰ به وقت ایران در نخستین دیدار خود به مصاف بنگلادش خواهند رفت.