تیم ملی فوتسال ایران مقابل بنگلادش سفید میپوشد
نشست هماهنگی پیش از مسابقه تیمهای فوتسال ایران و بنگلادش در چارچوب مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، ملیپوشان ایران مقابل بنگلادش با پیراهن، شورت و جوراب سفید به میدان خواهند رفت و دروازهبانهای تیم ملی لباس سیاه بر تن خواهند کرد. بازیکنان تیم بنگلادش هم با لباس قرمز و دروازهبانهای این تیم با لباس سبز بازی میکنند.
در این جلسه همچنین موضوعات مرتبط با قوانین و مقررات مسابقات، مسائل انضباطی، بازاریابی و نحوه تعامل تیمها با مسئولان برگزاری مسابقات که کریمیان مدیر تیم ملی ایران نیز حضور داشت، مطرح شد.
تیم ملی فوتسال ایران که در کوانتان مالزی حضور دارد، در گروه G رقابتها با تیمهای مالزی، بنگلادش و امارات همگروه است.
شاگردان وحید شمسایی فردا از ساعت ۱۱:۳۰ به وقت ایران در نخستین دیدار خود به مصاف بنگلادش خواهند رفت.