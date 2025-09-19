مدیرکل آموزش و پرورش لرستان گفت: آمادگی‌های لازم برای برای بازگشایی چهار هزار و ۴۴۶ مدرسه در مهر پیش رو وجود دارد تا دانش آموزان سال تحصیلی جدید را به خوبی آغاز کنند.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، در آستانه بازگشایی مدارس، مدیرکل آموزش و پرورش لرستان، پیش از خطبه‌های نماز جمعه خرم‌آباد با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه آموزش و پرورش، بر اهمیت عدالت تربیتی، ارتقای کیفیت آموزشی و اجرای نقشه راه سند تحول بنیادین تأکید کرد.

سید عیسی سهرابی، با اشاره به جایگاه والای تعلیم و تربیت در آموزه‌های دینی و اسناد بالادستی کشور، گفت: هیچ دانش‌آموزی نباید بدون کلاس، هیچ کلاسی بدون معلم وهیچ معلمی بدون ابلاغ باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با ارائه گزارشی از اجرای پروژه مهر در استان، خاطرنشان کرد: این طرح از اردیبهشت ۱۴۰۴ آغاز شد و بیش از ۶۸۰۰ نفر از مدیران، معلمان و نیرو‌های اجرایی در سطح استان، شهرستان و مدارس برای آماده‌سازی زیرساخت‌ها و ساماندهی اداری و مدیریتی مشارکت داشتند.

سهرابی هدف اصلی این طرح را ایجاد آمادگی کامل برای آغاز سال تحصیلی و فراهم‌کردن بهترین شرایط برای ۳۶۰ هزار دانش‌آموز استان دانست.

وی اجرای عدالت آموزشی را یکی از مهم‌ترین سیاست‌های وزارت آموزش و پرورش در دولت چهاردهم خواند و اظهار داشت: در سطح کشور حدود ۱۴۰۰ پروژه برای توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی تعریف شده است و در لرستان نیز ۳۹ پروژه فعال در حال اجراست که با همکاری نهادهایی، چون سپاه، بنیاد علوی و مشارکت مردم، حذف کلاس‌های کانکسی بالای ۱۰ نفر تا نیمه مهر ۱۴۰۴ در دستور کار قرار دارد.

رئیس دستگاه تعلیم و تربیت لرستان افزود: اولین مدرسه با مشارکت اولیا در لرستان کلنگ‌زنی شده و در سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید؛ این امر نشان‌دهنده نقش پررنگ مردم در تحقق عدالت تربیتی است.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با اشاره به اجرای نقشه راه سند تحول بنیادین، جوهره اصلی این سند را در دو محور عدالت و کیفیت دانست و تصریح کرد: آموزش و پرورش به‌دنبال ایجاد الگوی بومی و مبتنی بر ارزش‌های جمهوری اسلامی است.

سید عیسی سهرابی ضمن تبیین ویژگی‌های مدرسه صالح، گفت: پالایش و پایش مداوم مدارس برای تضمین رشد و سلامت دانش‌آموزان، متناسب‌سازی آموزش‌ها با نیاز‌ها و ویژگی‌های فردی دانش‌آموزان، توجه به تعادل تربیتی با رویکرد تربیت تمام‌ساحتی در ابعاد اخلاقی، علمی و اجتماعی و تقویت فعالیت‌های پرورشی و فرهنگی با محوریت نماز و برنامه‌های اجتماعی چهار ویژگی مدرسه صالح عنوان کرد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با تلاش مشترک مسئولان، فرهنگیان و اولیا، سال تحصیلی ۱۴۰۴ با شرایطی متفاوت‌تر و مطلوب‌تر از سال‌های گذشته آغاز شود و آموزش و پرورش لرستان بتواند نقشی مؤثر در تحقق اهداف متعالی انقلاب اسلامی در حوزه تعلیم و تربیت ایفا کند.

برپایی میز خدمت آموزش و پرورش با حضور معاونان آموزش و پرورش استان و مسئولان نواحی یک و دو خرم آباد، اجرای گروه سرود برای نمازگزاران از جمله برنامه‌های پیش از نماز جمعه خرم آباد بود.

امسال ۳۶۰ هزار دانش آموز لرستانی سال تحصیلی جدید را آغاز می‌کنند.