پخش زنده
امروز: -
خطیب جمعه قم با اشاره به هزینه زا بودن فعال سازی مکانیسم ماشه برای دشمنان ملت ایران، گفت: فعالسازی مکانیزم ماشه میتواند ماشههای دیگری را در منطقه فعال کند که نه در میز مذاکره بلکه در میدان واقعیت است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، آیت الله سیدمحمد سعیدی، امام جمعه قم در خطبههای امروز با اشاره به آزمایش موشکی اخیر ایران این اقدام را هشداری چندوجهی و حساب شده دانست و گفت: ایران با این اقدام یادآور شد که فعالسازی مکانیزم ماشه میتواند ماشههای دیگری را در منطقه فعال کند که نه در میز مذاکره بلکه در میدان واقعیت است و این پیام برای جامعه بینالمللی منتقل شد که مقابله با نظام اسلامی میتواند از سطح حقوقی به سطح میدانی ارتقا پیدا کند و هزینه این ارتقا برای آنها قابلپیشبینی نخواهد بود.
وی با اشاره به تهدیدات جدی تهاجم فرهنگی دشمن، هشدار داد: استکبار جهانی با هدف تضعیف ارزشهای دینی و اسلامی، به ویژه از طریق ترویج بیحجابی، فساد اخلاقی و فرهنگ مبتذل، تلاش میکند جوانان و خانوادههای ایرانی را هدف قرار دهد.
خطیب جمعه قم با بیان اینکه این جنگ نرم، خطری به مراتب جدیتر از جنگ سخت است، خواستار هوشیاری و مقاومت همه قشرهای جامعه، به ویژه نسل جوان در برابر هجمههای فرهنگی شد.
آیتالله سعیدی با اشاره به درپیش بودن هفته دفاع مقدس تاکید کرد که این هفته به عنوان حادثهای عظیم و نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی، هرگز از ذهن ملت ایران پاک نخواهد شد.
وی به علل و زمینههای آغاز جنگ تحمیلی هشت ساله اشاره کرد و گفت: پس از انقلاب اسلامی، قدرتهای استکباری که منافع خود را در ایران از دست داده بودند، امیدوار بودند با تسلط مجدد بر کشورمان منافعشان را بازگردانند.
امام جمعه قم ادامه داد: ترس از عظمت انقلاب اسلامی و تأثیر آن بر منطقه و جهان، به ویژه وحشت آمریکا و اروپای مزدور، آنها را بر آن داشت تا با تمام توان علیه این انقلاب وارد جنگ شوند. همچنین دشمنان با درک هزینهبر بودن جنگ مستقیم، از طریق صدام و نیابتی وارد این نبرد شدند.
آیتالله سعیدی ضعفهای داخلی، از جمله مدیریت ضعیف برخی مسئولان آن زمان در دوران ریاست جمهوری بنی صدر را یکی دیگر از عوامل جنگ عنوان کرد و افزود: با همه مشکلات، ملت ایران با اتکا به قدرت الهی، رهبری حکیم و مردمی مومن و مقاوم توانستند دشمن را شکست داده و این جنگ برای جمهوری اسلامی افتخارآفرین شد.
وی با اشاره به آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس در اول مهرماه، بر اهمیت استعدادیابی به عنوان راهبرد اساسی آموزش و پرورش تأکید کرد.
امام جمعه قم استعدادیابی را کلید تحول جامعه دانست و افزود: کشف و پرورش استعدادهای دانشآموزان، میتواند موجب کاهش سرخوردگیها، هدایت درست تحصیلی و تطابق بهتر با بازار کار شود.
وی با بیان اینکه دشمن از طریق سند ۲۰۳۰ به دنبال نفوذ به لایههای مختلف جامعه بود تا فرهنگ بیبندوباری در کشور نهادینه و ماجرای تأسفبار آندلس در ایران تکرار شود، گفت: با همه این توطئهها در کشور، با عنایتهای خاص امام عصر عجلالله فرجه الشریف باز دشمن اشتباه محاسباتی پیدا کرد؛ دشمنان نمیخواهند بفهمند این ملت ولیفقیه و رهبری مقتدر مانند آیتالله امام خامنهای دارد و جمهوری اسلامی ایران با داشتن چنین رهبری بینظیر به مستکبرین اعلام میکند که آرزوی استحاله فرهنگی و براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی را به گور خواهید برد.
آیتالله سعیدی ادامه داد: دشمنان کوردل بدانند همه جناحها در درگیریهای کشور با دشمن متحد هستند و ما بهوسیله همین جوانها و نوجوانان که آنها را طعمه خود میدانید در مقابل دنیای زور و ظلم شما ایستادهایم و شما را همچون جنگ تحمیلی ۱۲ روزه شکست سختی خواهیم داد.
وی با تأکید بر اینکه امت ما در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ثابت کردند که با هر سلیقه و جریانی پشت سر رهبری ایستادهاند، افزود: مسئولان نظام و مجموعه حاکمیت باید سیاستهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را بدون هیچ واهمهای در کشور ترویج و اجرا کنند.
وی همچنین خطاب به مسئولان نظام توصیه کرد که با شجاعت و بدون ترس از عملیات روانی دشمن، سیاستهای فرهنگی جمهوری اسلامی را به طور جدی اجرا کنند تا انقلاب اسلامی با قوت و اقتدار روزافزون به پیش رود.