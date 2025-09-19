امام جمعه موقت رشت گفت: ملت مقتدرایران در دوران دفاع مقدس ۸ ساله و دفاع مقدس ۱۲ روزه به دنیا ثابت کرد که زیربار هیچ حرف زوری نرفته و نخواهد رفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ امام جمعه موقت رشت امروز در خطبه‌های نماز جمعه این شهر که با حضور اقشار مختلف مردم در مصلای بزرگ امام خمینی این شهر برگزار شد، با اشاره به جنگ تحمیلی ۸ ساله و مقاومت مردم ایران درسال‌های دفاع مقدس، گفت: هر چند در سال‌های دفاع مقدس و جنگ تحمیلی، همه دنیا در مقابل ما ایستاده بودند، اما صبر و مقاومت مردم ایران معادله قدرت را به نفع ما عوض کرد و ملت ایران سر افراز از این جنگ بیرون آمدند.

حجت الاسلام و المسلمین قربانپور همچنین به دفاع مقدس ۱۲ روزه هم اشاره کرد و افزود: ما شروع کننده جنگ نبودیم، اما به کسی هم اجازه تعدی به خاک کشورمان را نمی‌دهیم.

وی همچنین به اول مهر و بازگشایی مدارس اشاره کرد و گفت: امیدواریم با هم افزایی بیشتر خانواده‌ها و اولیای مدارس، زمینه شناسایی استعداد‌ها و نخبه پروری در بین دانش آموزان فراهم شود.

امام جمعه موقت رشت همچنین به موقعیت ممتاز گیلان و ظرفیت‌های مهم اشتغالزایی در استان اشاره کرد و گفت: باید با فراهم کردن زمینه سرمایه گذاری درست و هدفمند، از جمله ایجاد صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی، زمینه اشتغال جوانان تحصیلکرده و با استعداد را در استان فراهم کنیم و بیکاری کاهش یابد.

حجت الاسلام و المسلمین قربانپور همچنین بر ضرورت حمایت از افراد بدون مسکن و اجاره نشین تاکید کرد و افزود: بانک‌های عامل از جمله بانک مسکن در این زمینه حضور پررنگ تری داشته باشند تا روند ساخت مسکن در استان تسریع شود.