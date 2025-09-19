به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز کیش اعلام کرد: داوطلبان می‌توانند در رشته‌های حسابداری امور مالی، حقوق و حقوق ثبتی، هتلداری، گردشگری، برنامه‌سازی کامپیوتری، معماری داخلی، طراحی گرافیک، مدیریت کسب و کار، برق و تاسیسات الکتریکی، عمران و امور پیمان‌ها، طراحی لباس و تربیت بدنی در مقطع کاردانی و رشته‌های مدیریت هتلداری، مدیریت گردشگری، حسابداری امور مالی، حقوق و ثبت اسناد و املاک، مهندسی فناوری اطلاعات، معماری و طراحی محیط داخلی، طراحی گرافیک و تصویرسازی و مدیریت کسب و کار در مقطع کارشناسی نام نویسی کنند.

متقاضیان ادامه تحصیل می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org و سامانه دانشگاه جامع علمی کاربردی به نشانی uast.ac.ir مراجعه کنند.