به واسطه تداوم آتش سوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم، حال هوای بسیاری از شهر‌های استان خوزستان خوب نیست و بوی دود مشام همه را پر کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، از هفته‌های گذشته تاکنون، بخش عراقی تالاب هورالعظیم در آتش می‌سوزد و دود آن در ریه‌ها و چشم‌های خوزستانی می‌رود و بسیاری به دلیل بروز مشکلات تنفسی راهی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی شده‌اند.

سید محمدرضا موالی زاده، استاندار خوزستان در حیاط دولت در گفت‌و‌گو با خبرنگاران گفت: هیات دولت به این نتیجه رسید که کارگروهی متشکل از بخش‌های زیربط برای مهار آتش سوزی در تالاب بین المللی هورالعظیم تشکیل دهد.

وی افزود: قرار است با تامین هواپیمای ایروشن در منطقه و رایزنی‌های بین المللی و منطقه‌ای، نسبت به مهار آتش سوزی اقدام شود.