در نخستین رویداد ملی سرمایهگذاری برای تولید بازیهای رایانهای در حوزه مقاومت، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بر اهمیت توجه به بازیهای ویدیویی برای ارزآوری و جلوگیری از خروج ارز از کشور تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم اختتامیه رویداد جذب سرمایه برای تولید بازیهای حوزه مقاومت جمعه ۲۸ شهریورماه به میزبانی اصفهان برگزار شد. حسین انتظامی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم گفت: یکی از چالشهای همیشگی در اقتصاد فرهنگ و هنر، تکیه بر حمایتهای دولتی است، در حالی که برای پایداری این حوزه، جذب سرمایهگذار و توسعه کسبوکار ضروری است.
انتظامی در ادامه ضمن تقدیر از بنیاد ملی بازیهای رایانهای برای برگزاری این رویداد، تصریح کرد که برگزاری جشنوارهها، اگرچه در استعدادیابی موثرند، اما جای خالی رویدادهایی که سرمایهگذار و فعالان حوزه را به هم متصل کنند، احساس میشود. او با اشاره به جهانی بودن بازی و اهمیت اقتصاد و مخاطب در آن، تاکید کرد که در سیاستگذاری فرهنگی باید به حوزههای نوپدید مانند بازیهای ویدیویی، متناسب با وزن و اهمیتشان، توجه ویژه شود و از تمرکز صرف بر حوزههای سنتی پرهیز شود. انتظامی همچنین به نقش بازی در آموزش و فرهنگسازی و تولید قدرت نرم اشاره کرد و سرمایهگذاری در این حوزه را چندوجهی و دارای توجیه اقتصادی کامل دانست.
احساس مسئولیت جامعه بازیسازان در حوزه مقاومت و شفافیت در سرمایهگذاری
محمد حاجیمیرزایی، مدیرعامل بنیاد ملی بازیهای رایانهای،نیز در این رویداد از استقبال چشمگیر دستگاهها و بازیسازان از این رویداد ابراز خرسندی کرد.
وی گفت: که ۸۷ طرح از ۱۵ استان کشور به دبیرخانه ارسال شده و ۳۰ طرح برتر برای ارائه انتخاب شدهاند که نشاندهنده احساس مسئولیت بالای جامعه بازیسازی در تولید بازیهای حوزه مقاومت است.
حاجیمیرزایی ابراز امیدواری کرد که حداقل ۱۰ بازی در مرحله اول به سرانجام برسند و از طریق بستر حمایتی “همگرا” امکان سرمایهگذاری شفاف و رصد شاخصهای تولید، انتشار و بهروزرسانی بازیها برای همه فراهم شود.
اصفهان: قطب فناوری و روایتگر فردای ایران
استاندار اصفهان نیز در این مراسم، بر نقش مهم فناوری و بازیهای دیجیتال در تعیین آینده ایران تاکید کرد و اصفهان را شهری دانست که باید در زمینه فناوری نیز پیشرو باشد.
او با اشاره به اولویتهای اصفهان از جمله گردشگری، هوش مصنوعی و انرژیهای نو، “خانوادهمحوری” را نیز به عنوان یک اولویت مهم مطرح کرد.
استاندار اصفهان، نبرد آینده را نبرد دادهها دانست و تاکید کرد که فناوری نه تنها ابزاری برای حل مسائل، بلکه در حوزههای فرهنگ، سیاست و مسئولیت نیز اثرگذار است.
وی با اشاره به گردش مالی ۲۰۰ میلیارد دلاری بازیهای رایانهای و فرصتهای شغلی گسترده این حوزه، از غفلت در توجه به قهرمانان ملی و معاصر در تولید آثار فرهنگی و هنری انتقاد کرد و خواستار معرفی این قهرمانان از طریق بازیها و محتواهای دیجیتال شد.
او در پایان از تداوم حمایت از تیمهای بازیساز جوان و فراهم آوردن زیرساختها در اصفهان خبر داد.
تقدیر از شهید سید حمیدرضا مکتبی، شهید بازیساز
در پایان این مراسم، با پخش کلیپی از شهید سید حمیدرضا مکتبی، شهید بازیساز جنگ تحمیلی، از خانواده ایشان تقدیر شد و مادر این شهید به بیان ویژگیهای رفتاری و اخلاقی فرزندش پرداخت.
فراخوان ویژه بازیسازان برای شرکت در این رویداد ملی از هشتم شهریور آغاز شده بود که پس از ارزیابی اولیه در نهایت از میان ۸۷ طرح ارسالی، ۳۰ طرح برتر به رویداد نهایی راه یافت.
همچنین در این مراسم از پوستر دومین رویداد سرمایهگذاری برای تولید بازیهای مقاومت که شهریور 1405 به میزبانی اصفهان برگزار میشود، رونمایی شد.