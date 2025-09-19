پخش زنده
امام جمعه همدان گفت: امروز انسانیت در معرض تهدید جدی قرار گرفته و وظیفهی همهی آزاداندیشان جهان، فارغ از دین، مذهب یا نژاد، دفاع از انسانیت و ارزشهای انسانی است.
آیتالله حبیبالله شعبانی موثقی همچنین به مواضع جمهوری اسلامی در عرصه بینالملل پرداخت و تصریح کرد: سیاست راهبردی جمهوری اسلامی همواره مبتنی بر صلح و گفتوگو بوده، نه جنگ و تجاوز.
وی با اشاره به مذاکرات برجام و تحولات اخیر در ارتباط با مکانیزم ماشه، افزود: ایران همواره آمادگی مذاکره عادلانه را داشته، اما طرفهای غربی خواهان یکجانبهگرایی هستند و هیچ آوردهای در مقابل انتظارات خود ندارند.
خطیب جمعه همدان گفت: بحثهایی مانند توقف کامل غنیسازی یا کاهش برد موشکها، نه منطقی و نه عادلانهاند، چرا که امنیت ملی کشور را به خطر میاندازند.
وی با اشاره به آزمایش اخیر موشکی کشور گفتند: این پیام روشنی به جهان است که جمهوری اسلامی اهل مذاکره است، اما هرگز وابستگی تام به مذاکره ندارد.
آیتالله شعبانی در بخش دیگر خطبهها به موضوعات داخلی کشور پرداخت و با اشاره به جایگاه و وظایف مهم بخش حراست در ادارات دولتی ضمن تشکر از زحمات این مجموعه، تصریح کرد: حراست باید گوش شنوا برای مردم باشد و به وظایف نظارتی خود بهدرستی عمل کند.
وی با اشاره به وضعیت آب شرب استان همدان، و وجود برخی مشکلات مانند بو و طعم نامناسب پیشنهاد داد با خرید سیستم ازنزنی به ارزش ۱۷۵ میلیارد تومان، بخش مهمی از این مشکل برطرف خواهد شد.
امام جمعه همدان با اشاره به ۱۲ پروژه نشاندار در استان که میتوان از محل مالیات پرداختی شهروندان آنها را تأمین مالی کرد، خواستار مشارکت گسترده مردم و مودیان مالیاتی شد و گفت: اگر مردم در انتخاب پروژههایی، چون آبرسانی در سامانه مالیاتی اقدام کنند، مالیات پرداختیشان مستقیماً صرف حل مشکل آب استان خواهد شد.
آیتالله شعبانی همچنین از پیگیریهای استاندار و مسئولان اجرایی استان در حوزههای مختلف از جمله آب و مالیات قدردانی کرد و در پایان، قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد کشور را تبریک گفت.