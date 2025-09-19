خطیب جمعه بجنورد با اشاره به دفاع مقدس ۱۲روزه گفت: اغتشاش، تجزیه کشور و ساقط کردن انقلاب، از اهداف رژیم غاصب اسرائیل بود که به هیچ‌یک از اهداف نرسید.

دشمن به دنبال تجزیه کشور بود، امام ناکام ماند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ حجت الاسلام والمسلمین نوری در نماز عبادی - سیاسی جمعه این هفته در بجنورد با اشاره به هفته دفاع مقدس گفت: در جنگ هشت ساله دفاع مقدس، مردم، جبهه استکبار را وادار به عقب نشینی کردند و توانستند تمامیت ارضی کشور را حفظ و انقلاب اسلامی را صادر کنند.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی گفت: دشمن به دنبال آن بود تا کشور را تجزیه کند و انقلاب را از بین ببرد، اما با آمدن مردم به میدان و رهنمود‌های امام (ره) اهداف آنها به نتیجه نرسید.

خطیب جمعه بجنورد تاکید کرد: در جنگ ۱۲ روزه نیز، دشمن به کشوری که متکی به مردم و تسلیحات و امکانات خود بود، حمله کرد، اما ملت ایران کاری کرد که نگذاشت دشمنان به اهداف خود را برسند.

حل مشکل آب در خراسان شمالی در اولویت مسئولان قرار گیرد

امام جمعه بجنورد همچنین در ادامه با تأکید بر اینکه حل مشکلات در جامعه باید اولویت‌بندی شود، گفت: آب، یکی از مشکلات اساسی در خراسان شمالی است که حل این مشکل باید در اولویت کاری مسئولان قرار گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین نوری افزود: اعتبارات جوابگوی رفع همه همه مشکلات طی یکی دو سال نیست، بنابراین باید مشکلات اولویت‌بندی شود و بیشتر اعتبارات به مهمترین مشکلات اختصاص یابد.

وی گفت: در خراسان شمالی اولین اولویت آب است و در حال حاضر ۶۰ تا ۷۰ درصد اعتبارات به حل مشکل این موضوع اختصاص یافته است.

امام جمعه بجنورد ادامه داد: در برخی از روستا‌ها با تانکر آبرسانی انجام می‌شود و برخی از روستا‌ها نیز فقط برای یکی دو ساعت آب دارند و نیاز است تا بودجه بیشتری به مسئله آب اختصاص داده شود.

وی کشاورزی و دامداری را اولویت دوم استان اعلام کرد و گفت: خشکسالی به شدت به کشاورزان و دامداران ضربه زده است و در این راستا باید وام‌های آن استمهال و برای تهیه بذر جهت انجام کشت پاییزه و همچنین بیمه کشاورزی به آنها کمک شود.

امام جمعه بجنورد بیان کرد: ناترازی برق و گاز از دیگر مشکلات است که باید مورد توجه قرار گیرد.

زیست عفیفانه و سلامت اجتماعی ضرورت جامعه اسلامی است

خطیب جمعه بجنورد در ادامه به زیست عفیفانه و سلامت اجتماعی اشاره و تاکید کرد: دشمنان تبلیغات گسترده‌ای را برای بی‌حیا کردن دختران و زنان شروع کرده و عدم سلامت اجتماعی از جمله مسائلی است که نمی‌توان راحت از کنار آن گذشت.

حجت الاسلام والمسلمین نوری گفت: این دام را دشمن نهاده تا ما را در چنبره بی‌حجابی و بی‌عفتی قرار دهد و نباید به آنها گوش داده شود.

وی افزود: دختران و زنان ما باید حضرت فاطمه زهرا (س) را الگو قرار دهند و از ایشان تبعیت کنند و البته مسئولان نیز تکالیفی در حوزه عفاف و حجاب دارند.

امام جمعه بجنورد همچنین با اشاره به انضباط بازار، تاکید کرد: انضباط بازار مسئله‌ای است که اصناف باید ورود پیدا کند و هر صنفی نیز بر مجموعه خود نظارت داشته باشد.