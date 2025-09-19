به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ملکی درباره این حادثه گفت:محل آتش‌سوزی یک ساختمان پنج طبقه ۱۰ واحدی مسکونی بود که در طبقه زیرزمین به عنوان قسمت ورزشی یک استخر وجود داشت که با وجود مقدار

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ملکی درباره این حادثه گفت:محل آتش‌سوزی یک ساختمان پنج طبقه ۱۰ واحدی مسکونی بود که در طبقه زیرزمین به عنوان قسمت ورزشی یک استخر وجود داشت که با وجود مقدار زیادی لوازم منزل مانند مبل، میز و صندلی، این قسمت دچار آتش‌سوزی شده بود.

وی ادامه داد:در نهایت آتش‌نشانان موفق شدند ۱۸ نفر شامل ۱۰ مرد و هشت خانم را به سلامت از داخل ساختمان خارج کنند که تعدادی تحویل عوامل اورژانس شدند و یک نفر که ظاهرا به عنوان مالک ساختمان داخل آسانسور بود که آتش‌نشانان متوجه موضوع شدند و سریع این فرد را خارج کردند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی گفت:این حادثه خسارت جانی نداشت علت حادثه در دست بررسی است.

زیادی لوازم منزل مانند مبل، میز و صندلی، این قسمت دچار آتش‌سوزی شده بود.

وی ادامه داد:در نهایت آتش‌نشانان موفق شدند ۱۸ نفر شامل ۱۰ مرد و هشت خانم را به سلامت از داخل ساختمان خارج کنند که تعدادی تحویل عوامل اورژانس شدند و یک نفر که ظاهرا به عنوان مالک ساختمان داخل آسانسور بود که آتش‌نشانان متوجه موضوع شدند و سریع این فرد را خارج کردند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی گفت:این حادثه خسارت جانی نداشت علت حادثه در دست بررسی است.