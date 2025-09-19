به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر کل راه آهن اصفهان گفت: در رویداد ایران جان، اصفهان ایران با توجه به درخواست مردم و نیاز اضافه شدن یک خط راه آهن به مسیر ریلی اصفهان- مشهد ، یک رام قطار ۵ ستاره به قطارهای سریع السیر استان اضافه شد.

محمدرضا چنگانی افزود: این قطار به طور متوسط ظرفیت مسافربری را ۳۲۰ نفر افزایش داده و در آینده نزدیک به ۳۶۰ نفر خواهد رسید.

وی گفت: در راستای دستورالعمل مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان و همچنین موضوع قطب گردشگری بودن شهر اصفهان توانستیم ایستگاه مسافربری راه آهن اصفهان که در بن‌بستی مانع رسیدن مسافران شیراز به اصفهان بود را مرتفع کرده و به مرحله تکمیل شد و به زودی افتتاح خواهد شد.