به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس انجمن فری‌استایل اسکیت ایران، در جریان برگزاری مسابقات دسته‌جات آزاد اسکیت فری‌استایل در استان همدان گفت: در این مسابقات بیش از ۳۷۰ ورزشکار شامل ۱۵۰ نفر در بخش بانوان و ۲۲۰ نفر در بخش آقایان به رقابت خواهند پرداخت.

رامین طباطبایی افزود: در این دوره از رقابت‌ها، ۱۵ استان حضور یافته‌اند که این نشان از گسترش این رشته دارد و همدان همواره یکی از استان‌های موفق در میزبانی مسابقات اسکیت بوده است.

وی با اشاره به عملکرد موفق تیم ملی فری‌استایل در سطح بین‌المللی گفت: در مسابقات قهرمانی آسیا که اخیراً در کره جنوبی برگزار شد، تیم ملی ایران موفق به کسب مدال‌های نقره و برنز در بخش آقایان و بانوان شد. این موفقیت‌ها نوید آینده‌ای روشن برای اسکیت ایران است.

او همچنین از برگزاری مسابقات آینده از جمله المپیاد داخلی و حضور در رقابت‌های بین‌المللی در کشور‌های چین و کره جنوبی خبر داد و تأکید کرد: با توجه به استقبال خوب خانواده‌ها و جذابیت بالای این رشته، تلاش می‌کنیم با همکاری فدراسیون اسکیت، شرایط بهتری برای پیشرفت ورزشکاران فراهم کنیم.