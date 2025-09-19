پخش زنده
مسابقات قهرمانی کشور اسکیت با حضور ۱۵ استان در همدان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس انجمن فریاستایل اسکیت ایران، در جریان برگزاری مسابقات دستهجات آزاد اسکیت فریاستایل در استان همدان گفت: در این مسابقات بیش از ۳۷۰ ورزشکار شامل ۱۵۰ نفر در بخش بانوان و ۲۲۰ نفر در بخش آقایان به رقابت خواهند پرداخت.
رامین طباطبایی افزود: در این دوره از رقابتها، ۱۵ استان حضور یافتهاند که این نشان از گسترش این رشته دارد و همدان همواره یکی از استانهای موفق در میزبانی مسابقات اسکیت بوده است.
وی با اشاره به عملکرد موفق تیم ملی فریاستایل در سطح بینالمللی گفت: در مسابقات قهرمانی آسیا که اخیراً در کره جنوبی برگزار شد، تیم ملی ایران موفق به کسب مدالهای نقره و برنز در بخش آقایان و بانوان شد. این موفقیتها نوید آیندهای روشن برای اسکیت ایران است.
او همچنین از برگزاری مسابقات آینده از جمله المپیاد داخلی و حضور در رقابتهای بینالمللی در کشورهای چین و کره جنوبی خبر داد و تأکید کرد: با توجه به استقبال خوب خانوادهها و جذابیت بالای این رشته، تلاش میکنیم با همکاری فدراسیون اسکیت، شرایط بهتری برای پیشرفت ورزشکاران فراهم کنیم.