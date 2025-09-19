کارنامه درخشان جمهوری اسلامی ایران نشانه دهنده سربلندی و اقتدار است
امام جمعه شهر دوگنبدان گفت: کارنامه درخشان نظام جمهوری اسلامی ایران در همه عرصهها نشانه دهنده سربلندی و اقتدار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حجت الاسلام سید عنایت هاشمی منش با اشاره به فرارسیدن هفته دفاع مقدس افزود:یاد و خاطره همه شهدا را گرامی میداریم و ملت بزرگ ایران ادامهدهنده راه خون پاک شهدا هستند. جمهوری اسلامی در دفاع مقدس توانست در حفظ و صیانت از مرزها و تمامیت ارضی کارنامهای درخشان از خود برجای بگذارد؛ در حالی که در دوران قاجار و پهلوی قریب به ۴۵ درصد از خاک کشور جدا شد، اما در جنگ تحمیلی حتی یک وجب از خاک ایران اسلامی به دشمن واگذار نشد. هاشمی منش گفت:انقلاب اسلامی طلسم سلطه استکبار را شکست و به ملتهای آزاده جهان امید و بیداری اسلامی بخشید. دفاع مقدس نشان داد که قدرت رهبری امام راحل و پایداری ملت ایران میتواند بزرگترین فشارهای نظامی و اقتصادی را خنثی کند. امروز نیز جمهوری اسلامی با اتکا به ولایت فقیه و ایستادگی ملت، قدرت خود را به شرق و غرب جهان ثابت کرده است. وی با تاکید بر نقش زنان در دفاع مقدس عنوان کرد: قدرت و عظمت زن ایرانی در دوران دفاع مقدس دنیا را به حیرت واداشت. مادران، خواهران و دختران شهدا زینبگونه پرستاری، پرورش و پشتیبانی کردند و بخش بزرگی از بار جنگ بر دوش آنان بود. امام جمعه دوگنبدان خیانت رژیم پهلوی را از عوامل ضعف ایران در گذشته دانست و گفت: امروز هم برخیها همچنان سودای مذاکره با آمریکا را دارند، اما جمهوری اسلامی خطوط قرمزی دارد که عبور از آن خشم انقلابی مردم را به دنبال خواهد داشت. وی افزود: هشت سال دفاع مقدس هویت ایران اسلامی را تثبیت کرد. با وجود فتنهها و توطئههای متعدد، دشمنان حتی در جنگهای تحمیلی کوتاهمدت نیز شکست خوردند. رژیم صهیونیستی به عنوان غده سرطانی منطقه به حول و قوه الهی توسط محور مقاومت ریشهکن خواهد شد. هاشمیمنش با اشاره به جنگ ترکیبی دشمنان اظهار داشت: دشمن امروز قادر به رویارویی نظامی با ایران نیست، اما با جنگ ترکیبی در عرصه رسانه و اقتصاد به میدان آمده است. ما باید روایتگر توانمندیها و اقتدار کشورمان باشیم و اجازه ندهیم پالس منفی در جامعه تزریق شود. هرچند مشکلاتی وجود دارد، اما دستاوردهای بزرگی نیز بهدست آمده است که نیازمند جهاد تبیین است. وی در ادامه خطاب به مسئولان گفت: ایران اسلامی ظرفیتهای ارزشمند و نخبگان بسیاری دارد. باید مشکلات معیشتی و اقتصادی و بهویژه مسئله اشتغال جوانان برطرف شود. همچنین در حوزه سبک زندگی اسلامی، مسئولان باید برنامهریزی جدی داشته باشند و برای احیای سنت پیامبر گرامی اسلام تلاش کنند. اگر در بهداشت، سلامت، معیشت و اشتغال مشکلات حل شود، هیچ قدرتی توان ناامید کردن مردم را نخواهد داشت. امام جمعه دوگنبدان آغاز سال تحصیلی جدید را تبریک گفت و با قدردانی از زحمات معلمان و آموزشوپرورش، افزود: امروز سنگر اصلی، سنگر علم است و پیشرفت کشورها تنها از مسیر علم محقق میشود. سرنوشت آینده کشور در دست معلمان و اساتید دانشگاههاست. حتی یک روز تأخیر در تحصیل علم، جفای بزرگی به نظام اسلامی است و دولت باید در این زمینه سرمایهگذاری بیشتری انجام دهد.
امام جمعه دوگنبدان با تبریک قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد در رقابتهای جهانی گفت: این موفقیت بزرگ جای تقدیر از ورزشکاران، مربیان و خانوادههای آنان دارد. پیام رهبر معظم انقلاب نیز بار دیگر نشان داد هرجا که انسان در مسیر خدا و زیر سایه اهلبیت باشد، موفقیت و برکت در کارها حاصل میشود. وی همچنین با اشاره به برگزاری جشن عاطفهها تأکید کرد: این جشن فرصتی ارزشمند برای تقسیم شادیها و کمک به دانشآموزان کمبرخوردار است. باید توجه ویژهای به تامین نیازهای تحصیلی آنان داشت تا هیچ دانشآموزی از تحصیل بازنماند.