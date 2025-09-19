پخش زنده
شاخص آلودگی هوا نشان دهنده وضعیت نارنجی و ناسالم در خرمشهر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور نشان میدهند امروز جمعه، کیفیت هوا در بهبهان ۱۴۰، خرمشهر ۱۳۸، هویزه ۱۳۰، شوش ۱۲۲، اهواز ۱۱۱، شادگان ۱۰۶ و بندرماهشهر ۱۰۴ AQI ثبت شد که همگی نشاندهنده وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس است.
در مقابل، شهرهای آبادان، آغاجاری، اندیکا، اندیمشک، ایذه، باغملک، دزفول، دهدز، رامهرمز، گتوند، لالی، ملاثانی، هفتکل و هندیجان امروز هوای قابل قبول داشتند.
کارشناسان هشدار دادند افراد مبتلا به بیماریهای قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان در شرایط ناسالم از فعالیت طولانی یا سنگین در فضای باز خودداری کنند و سایر گروهها نیز این فعالیتها را به حداقل برسانند.