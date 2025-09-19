به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسابقات مقدماتی ۳ وزن دوم رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان از ظهر امروز ۲۸ شهریور در شهر زاگرب کرواسی در حال برگزاری است.

در وزن ۶۰ کیلوگرم علی احمدی‌وفا ورزشکار خوزستانی تیم ملی، در دور اول با نتیجه ۵ بر ۵ مغلوب کایتو اینابا از ژاپن شد و باید منتظر حضور او در دیدار فینال باشد تا وی نیز بتواند به کار خود در گروه بازنده‌ها ادامه دهد.

احمدی وفا پس از شکست مقابل فرنگی‌کار ژاپنی که همراه با داوری بحث برانگیز هم بود، برای دقایقی روی تشک اشک ریخت. به صورتی که کشتی‌گیر ژاپنی به او دلداری داد و از او خواست از جایش بلند شود.

همچنین در وزن ۷۲ کیلوگرم سید دانیال سهرابی خوزستانی دیگر فرنگی‌کار خوزستانی تیم ملی، در دور نخست با نتیجه ۱۰ بر ۱ آمانتور اسماعیلف از قرقیزستان را مغلوب کرد. وی در دور دوم به مصاف برنده مبارزه میان دمیتری آدامف از روسیه و اورازبردیف از ترکمنستان می‌رود.