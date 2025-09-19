به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ سرهنگ مهدی حصاری گفت: در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیات‌های مشترک پلیس امنیت اقتصادی استان با همکاری پلیس امنیت اقتصادی استان سمنان و فرماندهی انتظامی شهرستان‌های فاروج و گرمه، در شهریورماه امسال ۷ دستگاه کامیون حامل کود شیمیایی قاچاق توقیف و هفت نفر متهم دستگیر شدند.

وی با اشاره به اینکه ارزش تقریبی این محموله ۱۴ میلیارد ریال است، افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

پلیس با تمام توان در برخورد با قاچاق کالا و جرایم اقتصادی عمل خواهد کرد و اجازه جولان به سوداگران مرگ را نخواهد داد.