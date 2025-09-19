پخش زنده
امروز: -
نخستین جشنواره فوتبال دانش آموزی کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، دبیر هیات فوتبال استان گفت: هدف از برگزاری این مسابقات شناسایی و پرورش دانش آموزان مستعد در مدارس استان است.
شهرام رضای زاده افزود: هم اکنون ۲۲ مدرسهی فوتبال دارای مجوز در استان وجود دارد که این جشنواره از برای دانش اموزان زیر ۱۴ سال این مدارس برگزار شد ودر دو نوبت صبح وعصر بین این تیمها برگزار می شود.
قرار است نفرات برتر شناسایی وبرای حضور در اردوهای آماده سازی تیمهای پایه ملی معرفی شوند.