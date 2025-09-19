راهپیمایی نمازگزاران لرستانی در جمعه خشم
نمازگزاران لرستانی پس از اقامه نمازجمعه با راهپیمایی جمعه خشم انزجار خود را از جنایت صهیونیستها نشان دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
همزمان با اقامه نماز جمعه، مردم شهرهای مختلف استان لرستان با برگزاری راهپیمایی در قالب جمعه خشم و نصر ضمن محکومیت محاصره غذایی مردم مظلوم غزه، انزجار خود را از جنایات رژیم صهیونیستی اعلام کردند.
این راهپیماییها پس از اقامه نماز جمعه در شهرهای مختلف لرستان برگزار و شرکتکنندگان با در دست داشتن پلاکاردها و سر دادن شعارهایی نظیر مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا و فلسطین تنها نیست، حمایت خود را از آرمان مردم فلسطین اعلام کردند.
در این مراسم، شرکتکنندگان با اشاره به جنایات مستمر رژیم صهیونیستی علیه مردم بیدفاع غزه، سکوت مجامع بینالمللی را محکوم کرده و خواستار اقدام فوری برای پایان دادن به محاصره و ارسال کمکهای غذایی و دارویی به مردم این منطقه شدند.
راهپیمایان همچنین خواستار وحدت بیشتر کشورهای اسلامی در برابر ظلم و اشغالگری صهیونیستها شدند.
این مراسم در خرمآباد پس از اقامه نماز جمعه از مصلای الغدیر آغاز شد و راهپیمایان با سر دادن شعارهای ضد صهیونیستی، مسیر مصلی تا چهارراه بیمارستان را پیمودند همچنین شرکتکنندگان در این حرکت اعتراضی، با در دست داشتن پلاکاردهایی در حمایت از مردم مظلوم غزه، خواستار پایان فوری محاصره غذایی و توقف جنایات رژیم صهیونیستی شدند.