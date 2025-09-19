پخش زنده
خانم ۳۴ ساله با حضور بهموقع اورژانس در پی حادثه غرقشدگی در آبادان نجات یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ صبح جمعه ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۴، یک خانم ۳۴ ساله با حضور بهموقع اورژانس ۱۱۵ در پی حادثه غرقشدگی در آبادان نجات یافت و به بیمارستان منتقل شد.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت: این حادثه حوالی جاده قدمگاه خضرنبی (بعد از آرامستان) در ساعت ۱۰:۳۰ به مرکز ارتباطات اورژانس اطلاع داده شد و بلافاصله یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.
دکتر یاسین افرا، افزود: مصدوم این حادثه پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه به بیمارستان شهید بهشتی آبادان منتقل شد.
وی افزود: خانم ۳۴ ساله در زمان انتقال هوشیار بوده و هماکنون تحت نظر تیم پزشکی در بیمارستان قرار دارد.