امام جمعه شهر چرام گفت: اتحاد، همبستگی و تبعیت از ولی‌فقیه، رمز پیروزی ملت ایران شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، حجت‌الاسلام سید نورالله افشار با اشاره به ایام دفاع مقدس، گفت: در دوران دفاع مقدس همه منافع مادی و معنوی کشور مورد تهاجم قرار گرفت؛ مرزهای کشور، هویت ملی، نظام اسلامی و انقلاب بزرگ ملت ایران، همه در معرض تهدید بود. اما اتحاد، همبستگی و تبعیت از ولی‌فقیه، رمز پیروزی ملت ایران شد.

وی افزود: در طول هشت سال جنگ تحمیلی، آمریکا، ناتو، شوروی سابق و برخی کشورهای منطقه همچون عربستان، عملاً علیه ما صف‌آرایی کرده بودند، اما ملت ایران با توکل به خدا، توسل به اهل‌بیت(ع)، مجاهدت رزمندگان و صبر خانواده‌ها توانست بر همه آنها فائق آید.

امام جمعه چرام با تأکید بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد و خاطره دوران دفاع مقدس، تصریح کرد: روزهای بزرگ تاریخ هر ملت باید همیشه در حافظه جمعی آن ملت زنده بماند. نباید اجازه داد یاد آن روزهای الهی و حماسی به فراموشی سپرده شود. تکریم پیشکسوتان دفاع مقدس، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، ذکر خاطرات رزمندگان، پاسخ به شبهات دشمنان و ساخت آثار فرهنگی و هنری از جمله انیمیشن و فیلم درباره دفاع مقدس باید مورد توجه جدی مسئولان باشد.

افشار در بخش دیگری از خطبه‌ها به نشست اضطراری سران کشورهای اسلامی در دوحه قطر اشاره کرد و گفت: مواضع سران کشورهای عربی و اسلامی در این نشست نسبت به گذشته ارتقای محسوسی داشت. حتی رئیس‌جمهور ترکیه موضوع تحریم رژیم صهیونیستی را مطرح کرد. این در حالی است که همین کشورها پیش از طوفان الاقصی در مسیر عادی‌سازی روابط با رژیم بودند.

وی با انتقاد از ضعف بیانیه پایانی اجلاس افزود: اگرچه در بیانیه نکات مثبتی همچون محکومیت حمله اخیر، اشغالگری و جنایات رژیم و حمایت از فلسطین ذکر شد، اما متأسفانه هیچ اقدام عملی در برابر تجاوزگری رژیم صهیونیستی صورت نگرفت. این یک ضعف بزرگ است که باید جبران شود.

امام جمعه چرام در ادامه خطبه‌ها با اشاره به افتخارآفرینی اخیر کشتی‌گیران ایرانی گفت: موفقیت کشتی‌گیران کشورمان نشان داد که کشتی همچنان پرچمدار ورزش ایران است. قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد نه‌تنها یک افتخار ورزشی، بلکه نمادی از عزت، سربلندی و پیوند ورزش با معنویت و ارزش‌های ملی بود.

وی خاطرنشان کرد: رفتار ملی‌پوشان، از جمله زانو زدن امیرحسین زارع مقابل پرچم ایران و حضور پژمان درستکار با پیراهنی منقش به "ایران حسین تا ابد پیروز است"، صحنه‌هایی ماندگار و تأثیرگذار ساخت. این نشان می‌دهد اگر بخشی از هزینه‌های کلان فوتبال به کشتی اختصاص یابد، افتخارآفرینی‌های بیشتری نصیب ایران اسلامی خواهد شد.