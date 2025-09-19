به مناسبت بیست و هفتم شهریور، روز شعر و ادب فارسی و گرامیداشت یاد و خاطره سیدمحمدحسین بهجت تبریزی، متخلص به شهریار، نشست کتابخوان در شوشتر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نشست کتابخوان باحضور فرهنگیان، اعضای کتابخانه و دوستداران شعر و ادب فارسی به مناسبت بیست و هفتم شهریور، روز شعر و ادب فارسی و سالروز درگذشت سید محمدحسین بهجت تبریزی، متخلص به شهریار، شاعر معاصر و پرآوزه ایران در کتابخانه علامه شیخ شوشتری شهرستان شوشتر برگزار شد.

در این نشست شرکت کنندگان با خوانش اشعار شهریار و معرفی کتاب‌های ارزشمند، نقش ماندگار ادبیات در هویت ایران و پیوند نسل‌ها را بازگو کردند.