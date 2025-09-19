به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در دیدار تیم های هاکی روی یخ کولاک و آذرخش که پنجشنبه ۲۷ شهریور در پیست یخ آیس باکس ایرانمال برگزار شد؛ برای کولاک، ایلیا حمزه و پارسا جلالی هر کدام ۲ و مهبد جوادی و آریا مقدم هر کدام یک گل به ثمر رساندند. در پایان این بازی ایلیا حمزه از تیم کولاک و امیر لی دائمی از تیم آذرخش عنوان تاثیرگذارترین بازیکنان دو تیم را از آن خود کردند.

قضاوت این بازی را امیرحسین رودسرابی و امیر مقدم برعهده داشتند و هاله ملک مدنی وظیفه ثبت وقایع بازی را برعهده داشت. در جدول، زاگرس با ۱۵، البرز با ۱۳، کولاک با ۱۱ و آذرخش با ۳ امتیاز به ترتیب در رده‌های اول تا چهارم جای دارند.