استاندار خراسان شمالی گفت: برای تکمیل طرحهای عمرانی و اقتصادی نیمهتمام در بخش مرکزی شهرستان شیروان ۷۶ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ بهمن نوری در دومین سفر خود به شهرستان شیروان ودر بازدید از طرحهای مختلف عمرانی، اقتصادی و گردشگری از نزدیک در جران پیشرفت و توسعه این شهرستان قرار گرفت.
وی با اشاره به اعتبار اختصاص یافته ۷۶ میلیارد تومانی برای این شیروان گفت: این اعتبار برای رفع مشکل برق مجتمع صنعتی فروآلیاژی، تکمیل کارخانه ریسندگی کتان و راهاندازی واحد کاربید سیلیسیم که در آستانه بهرهبرداری قرار دارند هزینه میشود.
نوری افزود: همچنین تسهیلاتی برای توسعه کشت گیاهان دارویی توسط سرمایهگذار بومی و تکمیل طرح گاوداری ۱۰ هزار رأسی اختصاص یافته است.
استاندار خراسان شمالی ادامه داد: در این سفر مصوب شد منابع مالی برای تکمیل طرح نهضت ملی مسکن تپه خانلق، حل مشکل آسفالت راه روستای حصار هنامه و تأمین آب شرب آن با حفر چاه، و نیز تکمیل طرحهای عمرانی روستای عبدآباد اختصاص یابد.
نوری در بازدید از کارخانه ریسندگی کتان و مجتمع صنعتی فروآلیاژی شیروان با اشاره به لزوم رفع موانع تولید گفت: چرخه معیوب تولید در استان باید شناسایی و اصلاح شود.