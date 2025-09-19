به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ بهمن نوری در دومین سفر خود به شهرستان شیروان ودر بازدید از طرح‌های مختلف عمرانی، اقتصادی و گردشگری از نزدیک در جران پیشرفت و توسعه این شهرستان قرار گرفت.

وی با اشاره به اعتبار اختصاص یافته ۷۶ میلیارد تومانی برای این شیروان گفت: این اعتبار برای رفع مشکل برق مجتمع صنعتی فروآلیاژی، تکمیل کارخانه ریسندگی کتان و راه‌اندازی واحد کاربید سیلیسیم که در آستانه بهره‌برداری قرار دارند هزینه می‌شود.

نوری افزود: همچنین تسهیلاتی برای توسعه کشت گیاهان دارویی توسط سرمایه‌گذار بومی و تکمیل طرح گاوداری ۱۰ هزار رأسی اختصاص یافته است.

استاندار خراسان شمالی ادامه داد: در این سفر مصوب شد منابع مالی برای تکمیل طرح نهضت ملی مسکن تپه خانلق، حل مشکل آسفالت راه روستای حصار هنامه و تأمین آب شرب آن با حفر چاه، و نیز تکمیل طرح‌های عمرانی روستای عبدآباد اختصاص یابد.

نوری در بازدید از کارخانه ریسندگی کتان و مجتمع صنعتی فروآلیاژی شیروان با اشاره به لزوم رفع موانع تولید گفت: چرخه معیوب تولید در استان باید شناسایی و اصلاح شود.