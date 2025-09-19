توجه به مشکلات روستاییان و ضرورت توسعه زیرساخت‌ها در روستا‌ها امری حیاتی در کاهش مهاجرت به شهر‌ها و ایجاد اشتغال در این مناطق است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛حجت الاسلام محمد میرزایی نماینده مردم شهرستان‌های تکاب و شاهیندژ در مجلس شورای اسلامی در جمع مدیران شهرستانی و دهیاران بخش تخت سلیمان این شهرستان گفت: توجه جدی به بهبود زیر ساخت‌های روستایی راهی است بسوی ماندگاری و اشتغال در روستا‌ها

حجت الاسلام محمد میرزایی گفت: توجه به مشکلات روستاییان و ضرورت توسعه زیرساخت‌ها در روستا‌ها امری حیاتی در کاهش مهاجرت به شهر‌ها و ایجاد اشتغال در این مناطق است.

وی افزود: روستا‌ها به عنوان کانون‌های تولید و فرهنگ، نیازمند توجه ویژه‌ای هستند تا بتوانند به حیات خود ادامه داده و از خالی شدن جمعیت جلوگیری کنند.

نماینده مردم شهرستان‌های تکاب و شاهیندژ در مجلس شورای اسلامی گفت: دهیاران بعنوان سفیران خدمت در روستا‌ها تمام تلاش خود را برای رفع دغدغه‌های روستاییان و بهبود زیر ساخت‌های روستایی معطوف کنند و در بین جوامع روستایی امید آفرینی کرده و افزایش تولید و ماندگاری روستاییان در محیط روستایی را فراهم سازند.

وی افزود: تمام تلاش بنده هم معطوف به رفع تنش آبی موجود در روستا‌ها، بهبود اینترنت روستا‌ها، تأمین سوخت مورد نیاز روستا‌های فاقد گاز، بهبود راه‌های روستایی و رفع نقاط حادثه خیز و عمران و آبادانی روستا‌ها خواهد بود.

حجت الاسلام میرزایی گفت: در بحث آسفالت راه‌های روستایی امسال ۶۰ کیلومتر بهسازی و آسفالت در دستور کار است و بخشی از آن به اتمام رسیده و بخش دیگر نیز قبل از فرا رسیدن فصل سرما انجام خواهد شد و در بخش عمران روستایی نیز جدول گذاری و آسفالت معابر و احداث دیوار ساحلی و احداث پل از جمله اقداماتی است که صورت گرفته است.

در ادامه نماینده مردم شهرستان‌های تکاب و شاهیندژ در مجلس شورای اسلامی با حضور در روستا‌های انگورد، زینهار، قزقاپان سنگ و زرشوران از نزدیک با اهالی این روستا‌ها دیدار و مسائل و مشکلات مطروحه روستاییان را بررسی و برای رفع دغدغه آنان قول مساعد داد.