وزارت ورزش با سیاستهای راهبردی حمایت از ورزشهای بومی و آئینی را در اولویت قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای وزارت ورزش و جوانان در حاشیه رقابتهای هفته دوازدهم لیگ ملی چوگان آقایان که به میزبانی اصفهان در حال برگزاری است، با اشاره به سیاستهای راهبردی وزارت ورزش و جوانان، افزود: ورزشهایی که ریشه در سنت اصیل ایرانی-اسلامی دارند و مورد تأکید رهبر معظم انقلاب هستند، در اولویت برنامهریزیهای ما قرار دارند.
سید غنی نظری ادامه داد: در دوره جدید مدیریتی وزارت ورزش، تحولات اساسی در حمایت از ورزش چوگان ایجاد شده و شاهد فعالیتهای چشمگیری بهویژه با حمایت بخش خصوصی در برخی استانها هستیم.
وی افزود: سه ظرفیت قانونی برای توسعه ورزشهای بومی در حال پیگیری است، نخست، اصلاح بند ماده ۷۸ قانون برنامه هفتم توسعه برای افزایش یک درصد مالیات هزینه قابل قبول مالیاتی بهعنوان اعتبار مالیاتی برای ورزشهاست که این امکان را فراهم میکند تا فعالان اقتصادی با سرمایهگذاری در ورزش، از معافیت مالیاتی بهرهمند شوند یا بدهی مالیاتی خود را تسویه کنند.
معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای وزارت ورزش و جوانان همچنین به لایحه جامع باشگاهداری اشاره کرد و گفت: این لایحه در مجلس دوازدهم در مراحل نهایی قرار دارد.
سید غنی نظری ادامه داد: در این لایحه تبصرهای گنجانده شده که باشگاهها را مکلف میکند از یک رشته بومی، آئینی یا ملی همچون چوگان یا ورزشهای زورخانهای حمایت کنند. این اقدام میتواند تحول بزرگی در این رشتهها ایجاد کند و عدالت در توزیع منابع ورزشی را تضمین کند.
معاون وزیر ورزش همچنین به طرح آمایش سرزمینی اشاره و تاکید کرد: بر اساس این طرح هر منطقه متناسب با استعداد و ظرفیت خود توسعه مییابد و هدف این است که بهجای تحمیل همه ۵۴ فدراسیون ورزشی به تمام استانها، فعالیتها بر اساس استعدادهای منطقهای متمرکز شود.
نظری همچنین از نقش وزارت ورزش در پویش «ایران جان» سخن گفت و افزود: وزارت ورزش با برنامههای متنوع، از ورزشهای همگانی تا استعدادیابی در مدارس، در این پویش مشارکت فعال دارد.
وی تأکید کرد: با بهرهگیری از نظرات نخبگان و ورزشکاران، برنامهریزیهای خود را پیش میبریم تا با تکیه بر ظرفیتهای بومی و مردمی، موفقیتهای بیشتری در حوزه ورزش کسب کنیم.