به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ امام جمعه موقت شهر بهاران در خطبه‌های نماز جمعه این شهر با اشاره به اینکه دشمن بعد از دفاع مقدس ۱۲ روزه با ایران از قدرت موشکی ما واهمه دارد، گفت: دشمن به دنبال هر بهانه یی است تا اغتشاشاتی در داخل کشور ایجاد کند و مسولان مراقب معیشت مردم باشند معیشتی که در این شهرستان وابسته آب و مشاغل کشاورزی و دامداری است.

حجت السلام سید محمد خلیلی بااشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در زمینه اطلاع رسانی کار‌های بزرگ در کشور گفت:فعالیت‌های عمرانی بزرگی در کشور و به ویژه در استان درحال تحقق است که دولت لازم است پیگیر تکمیل این طرح باشد که مهمترین این طرح‌ها در این استان انتقال آب دریا به استان و زنده شدن زاینده رود است.

خطیب جمعه شهر بهاران با تبریک سال تحصیلی پیش رو گفت:امسال با کمک خیران و افتتاح ۶۰ کلاس درس جدید در سال تحصیلی جدید در شهرستان دیگر مدرسه کانکسی در سطح شهرستان نخواهیم داشت.