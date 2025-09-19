آیتالله محمدیلائینی در نماز جمعه ساری: تربیت نسل جدید باید در راستای عمران و آبادانی کشور باشد، نه در مسیر تخریب و ایجاد فساد. یکی از نکات اساسی در نظام تعلیم و تربیت، استعدادیابی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ خطبههای این هفته نماز جمعه ساری به امامت آیتالله محمدباقر محمدی لائینی، نماینده ولیفقیه در مازندران، در مصلای امام خمینی (ره) مرکز استان برگزار شد. محور اصلی بیانات خطیب جمعه بر اهمیت معرفت در کنار علم، ضرورت توجه به تعلیم و تربیت و استعدادیابی، حمایت از کشاورزان در آغاز فصل کشت پاییزه، تبیین دستاوردهای دفاع مقدس و نقد سیاستهای جهان عرب در قبال فلسطین استوار بود.
در آستانه بازگشایی مدارس و دانشگاهها، آیتالله محمدی لائینی در خطبه نخست نماز جمعه با بیان اینکه سرآغاز هر علمی معرفت خداوند، پیامبر و حجت الهی است گفت: دانشآموز و دانشجو اگر خدا و امام زمان خود را نشناسد، هرچند دانشمند شود، علم او بیثمر خواهد بود. معرفت نفس، خودشناسی و قدرشناسی از جایگاه انسان، شرط رسیدن به قلههای علمی است.
وی با اشاره به پانزده جهاد و یک ادب در مسیر علمآموزی افزود: این اصول باید در مدارس و دانشگاهها نصب شود تا نسل آینده همواره بداند که موفقیتش مرهون خدا، پدر و مادر، معلم و مسئولانی است که زمینه پیشرفت او را فراهم کردهاند. ادب تشکر و تواضع در کنار علم، جامعهای بالنده خواهد ساخت.
خطیب جمعه ساری استعدادیابی را یکی از وظایف مهم آموزشوپرورش دانست و هشدار داد:نباید محیطهای علمی با رفتارهای سبک و پوششهای نامناسب از شأن خود فاصله بگیرند. مدرسه و دانشگاه باید محیطی علمی، متین و متعالی باشد.
کشاورزی و اقتصاد
آیتالله محمدی لائینی در بخش دیگری از خطبهها، با اشاره به آغاز فصل پاییز و کشت جدید گفت:مسئولان باید از هماکنون بذر، کود و سوخت کشاورزان را تأمین کنند. دیگر نباید شنید که کشاورزان برای تهیه نهادههای ضروری سرگردان باشند.
او از تعزیرات خواست تا با افزایش بیضابطه قیمتها مقابله کند و درباره بازار برنج تأکید کرد: در حالیکه افزایش قیمت برنج برای کشاورزان خوشحالکننده است، مصرفکنندگان نیز نباید زیر فشار قرار گیرند. اختصاص کالابرگ ویژه برنج میتواند به تعدیل بازار و حمایت از مردم کمک کند.
نماینده ولیفقیه در مازندران همچنین لایروبی آببندانها و ذخیرهسازی باران را اقدامی ضروری برای مقابله با خشکسالی دانست و افزود: «باید ظرفها و سدها آماده باشد تا رحمت الهی هدر نرود.»
هفته دفاع مقدس
خطیب جمعه ساری دفاع مقدس را حادثهای ماندگار و شگفتانگیز خواند و گفت: اگرچه دفاع مقدس نامی ماندگار شده، اما باید پایدار هم باشد؛ یعنی ملت ایران امروز نیز همان روحیه دفاع از میهن را داشته باشند. ما آغازگر جنگ نیستیم، اما اگر کسی تعرض کند، دهان او را خرد خواهیم کرد.
سیاست خارجی
آیتالله محمدی لائینی با انتقاد شدید از نشست اخیر سران عرب و اسلامی در قطر اظهار داشت: این نشست جز حرف و نمایش، هیچ نتیجهای برای مردم غزه نداشت. نه محاصره شکسته شد و نه آتشبس تحقق یافت. اگر کشورها واقعاً بهدنبال حمایت از فلسطین هستند، باید با تحریم اقتصادی، انسداد مسیرهای تدارکاتی و اقدامات عملی جلوی رژیم صهیونیستی بایستند.
وی حمایت آشکار آمریکا از جنایات اسرائیل و سکوت برخی کشورهای عرب را محکوم کرد