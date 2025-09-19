جمهوری اسلامی ایران به قدرت منطقهای و بینالمللی تبدیل شده است
امام جمعه خوی گفت:دفاع مقدس فرهنگ ایثار، خودباوری و پیشرفت علمی و نظامی را به همراه داشت و امروز جمهوری اسلامی ایران به قدرت منطقهای و بینالمللی تبدیل شده است.
امام جمعه خوی در خطبههای این هفته، با تبریک آغاز سال تحصیلی، «تعلیم و تربیت» را رسالت مشترک خانوادهها، فرهنگیان، دانشگاهیان، حوزویان و رسانهها دانست و بر ضرورت تربیت نسل آگاه و انقلابی تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت جشن عاطفهها، کمک به دانشآموزان بیبضاعت را وظیفهای انسانی و دینی دانست و افزود: نسل امروز باید هم در بعد علمی و هم در ابعاد اجتماعی و سیاسی تربیت شود تا در برابر هجمههای فرهنگی مصون بماند.
حجتالاسلام قاسمخانی با مرور تاریخ پهلوی، رضاخان را نماد خیانت و استبداد معرفی کرد و گفت: شناخت دقیق تاریخ، مانع از فریب خوردن جوانان در برابر تبلیغات جریانهای وابسته میشود.
وی در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و رزمندگان، هفته دفاع مقدس را یادآور ایستادگی ملت ایران در برابر تهاجم بیش از سی کشور دانست و تصریح کرد: دفاع مقدس فرهنگ ایثار، خودباوری و پیشرفت علمی و نظامی را به همراه داشت و امروز جمهوری اسلامی ایران به قدرت منطقهای و بینالمللی تبدیل شده است.
امام جمعه خوی همچنین با اشاره به افتخارات اخیر علمی و ورزشی کشور، قهرمانیهای تیمهای ملی در المپیادهای علمی و رشتههای ورزشی را سرمایهای ارزشمند برای تقویت امید و غرور ملی توصیف کرد و از مسئولان خواست حمایت گستردهتری از نخبگان داشته باشند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجربه برجام، عقبنشینی در برابر زیادهخواهیهای غرب را بیفایده دانست و گفت: جمهوری اسلامی هیچگاه آغازگر جنگ نبوده، اما در برابر هرگونه تجاوز پاسخی کوبنده خواهد داد.
حجتالاسلام قاسمخانی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه علیه رژیم صهیونیستی تأکید کرد: دشمنان باید بدانند جمهوری اسلامی مقتدر هرگونه تهدید را با پاسخی محکمتر مواجه خواهد کرد.