امام جمعه خوی گفت:دفاع مقدس فرهنگ ایثار، خودباوری و پیشرفت علمی و نظامی را به همراه داشت و امروز جمهوری اسلامی ایران به قدرت منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛نماز عبادی ـ سیاسی جمعه این هفته شهرستان خوی به امامت حجت‌الاسلام حجت قاسم‌خانی در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد.

امام جمعه خوی در خطبه‌های این هفته، با تبریک آغاز سال تحصیلی، «تعلیم و تربیت» را رسالت مشترک خانواده‌ها، فرهنگیان، دانشگاهیان، حوزویان و رسانه‌ها دانست و بر ضرورت تربیت نسل آگاه و انقلابی تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت جشن عاطفه‌ها، کمک به دانش‌آموزان بی‌بضاعت را وظیفه‌ای انسانی و دینی دانست و افزود: نسل امروز باید هم در بعد علمی و هم در ابعاد اجتماعی و سیاسی تربیت شود تا در برابر هجمه‌های فرهنگی مصون بماند.

حجت‌الاسلام قاسم‌خانی با مرور تاریخ پهلوی، رضاخان را نماد خیانت و استبداد معرفی کرد و گفت: شناخت دقیق تاریخ، مانع از فریب خوردن جوانان در برابر تبلیغات جریان‌های وابسته می‌شود.

وی در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و رزمندگان، هفته دفاع مقدس را یادآور ایستادگی ملت ایران در برابر تهاجم بیش از سی کشور دانست و تصریح کرد: دفاع مقدس فرهنگ ایثار، خودباوری و پیشرفت علمی و نظامی را به همراه داشت و امروز جمهوری اسلامی ایران به قدرت منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل شده است.

امام جمعه خوی همچنین با اشاره به افتخارات اخیر علمی و ورزشی کشور، قهرمانی‌های تیم‌های ملی در المپیاد‌های علمی و رشته‌های ورزشی را سرمایه‌ای ارزشمند برای تقویت امید و غرور ملی توصیف کرد و از مسئولان خواست حمایت گسترده‌تری از نخبگان داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجربه برجام، عقب‌نشینی در برابر زیاده‌خواهی‌های غرب را بی‌فایده دانست و گفت: جمهوری اسلامی هیچ‌گاه آغازگر جنگ نبوده، اما در برابر هرگونه تجاوز پاسخی کوبنده خواهد داد.

حجت‌الاسلام قاسم‌خانی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه علیه رژیم صهیونیستی تأکید کرد: دشمنان باید بدانند جمهوری اسلامی مقتدر هرگونه تهدید را با پاسخی محکم‌تر مواجه خواهد کرد.