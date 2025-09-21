تاکید بر توجه به پروژه مسکن ملی شهر دهدشت
امام جمعه شهر دهدشت با انتقاد از تعلل در اجرای پروژه ۸۴۸ واحدی مسکن ملی این شهر، گفت: سالها از آغاز این طرح گذشته و پنج درصد پیشرفت داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد
، حجتالاسلام علی وحدانیفر، در خطبههای نماز جمعه ۲۸ شهریورماه، در مصلی شهر دهدشت با انتقاد شدید از تعلل در اجرای پروژه ۸۴۸ واحدی مسکن ملی این شهر، گفت: سالها از آغاز این پروژه گذشته و تنها پنج درصد پیشرفت داشته است.
وی با بیان اینکه ۸۴۸ خانواده پس از ثبتنام و واریز وجه همچنان بیخانه ماندهاند، افزود: برخی جوانان برای تأمین هزینه ساخت مسکن به استانهای دیگر مهاجرت کرده و بهسختی کارگری میکنند.
وحدانی فر تصریح کرد: اعتبارات و حمایتهای لازم وجود دارد و مسئولان استانی و وزرا باید با جدیت وارد عمل شوند تا این مشکل برطرف شود.
امام جمعه دهدشت با اشاره به فرارسیدن هفته دفاع مقدس، بیان کرد: شهدای جهاد و ایثار با فداکاری خود ایران را زنده نگه داشتند و پیکرهای مطهر آنان گلزارهایی برای زیارت مؤمنان ایجاد کرده است . دفاع مقدس تنها یک رویداد هشتساله نیست، بلکه گنجینهای تاریخی و ماندگار به شمار میآید که باید از آن استخراج، استفاده و سرمایهگذاری معنوی کرد.
وحدانی فر گفت: معنویت و عزت نفس امروز جامعه، برپایی نماز جمعه و جماعت، و روحیه اعتمادبهنفس ملی، همه مدیون دفاع مقدس است.
خطیب نماز جمعه دهدشت با اشاره به آزمایش موشکی اخیر کشور، اظهار کرد: این اقدام صرفا فنی یا رزمایشی نبوده، بلکه پیام امنیتی و سیاسی روشنی به غرب ارسال کرده است.
وی یادآور شد که این آزمایش در اوج بحث فعالسازی مکانیزم ماشه صورت گرفته و نمایش داده است که ایران توانایی انتقال فوری تقابل سیاسی به میدان عملی را دارد.
حجتالاسلام وحدانی فر خطاب به اروپا و آمریکا هشدار داد که فعالشدن مکانیزم ماشه میتواند ماشههای دیگری را در منطقه فعال کند و تأکید کرد که این قدرت موشکی، هنوز بهطور کامل رونمایی نشده است.
وی خطاب به برخی کشورهای عربی، گفت: تجربه عربستان سعودی در خرید تسلیحات گرانقیمت از آمریکا و سپس مراجعه به پاکستان برای تجهیز دفاعی، نشان میدهد که این کشورها نباید به چتر امنیتی واشنگتن امید ببندند.
امام جمعه دهدشت فرارسیدن سال تحصیلی جدید را یادآور شد و تأکید کرد که معلمان در تعیین لوازم و هزینههای آموزشی به شرایط اقتصادی خانوادهها توجه کنند تا دانشآموزی بهدلیل ناتوانی مالی شرمنده نشود.
وی خطاب به والدین توصیه کرد: والدین فریب تبلیغات برخی مدارس غیرانتفاعی را نخورند و اعتماد خود را به مدارس دولتی و معلمان باتجربه آنها حفظ کنند.