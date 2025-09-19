به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «آستین خالی»، با محوریت زندگی و رشادت‌های شهید حاج حسین خرازی، امشب ساعت ۱۹ از شبکه مستند پخش و روز بعد ساعت ۱۰، بازپخش می‌شود.

این مستند روایتی از زندگی فرمانده لشکر امام حسین (ع) است که از زبان دوستان و همرزمان او بازگو می‌شود و به نقش برجسته وی در دوران دفاع مقدس می‌پردازد.

جدیدترین قسمت از برنامه «هفت»، به بررسی پرونده ویژه «اسکار، از دیروز تا امروز» و فیلم‌های «آدم‌فروش» و «عملیات غیرممکن» اختصاص دارد.

در میز سینمای ایران، امیر قادری و رامتین شهبازی فیلم سینمایی «آدم‌فروش» ساخته محمود کلاری را نقد می‌کنند.

پرونده ویژه این قسمت از برنامه «اسکار، از دیروز تا امروز» نام دارد و با حضور سعید مستغاثی برگزار می‌شود.

آرش خوشخو و رضا صدیق نیز در میز سینمای جهان به نقد و بررسی فیلم «ماموریت غیرممکن: روزشمار نهایی» می‌پردازند.

برنامه سینمایی «هفت» به تهیه‌کنندگی محمدحسین تنکابنی و با اجرای بهروز افخمی، جمعه شب‌ها ساعت ۲۲، از شبکه نمایش پخش می شود.