برپایی میز خدمت در مصلای نماز جمعه خوی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛پیش از آغاز آیین عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته در خوی، میز خدمت با حضور فرماندار ویژه و جمعی از مدیران ادارات شهرستان در مصلای امام خمینی(ره) برپا شد.
در این برنامه، مسئولان دستگاههای اجرایی به صورت مستقیم به مطالبات، مشکلات و درخواستهای مردمی رسیدگی کرده و راهکارهای لازم برای تسریع در حل آنها ارائه شد.
فرماندار ویژه خوی ، برپایی میز خدمت در کنار نماز جمعه فرصتی مغتنم برای تحقق عدالت اداری، تقویت اعتماد اجتماعی و ارتباط بیواسطه مردم با مسئولان به شمار میرود.
غلامحسین آزاد ،فرماندار خوی با تأکید بر ضرورت مردمیسازی نظام اداری، گفت: حضور میدانی مدیران در جمع نمازگزاران علاوه بر پاسخگویی شفاف، زمینه تسهیل امور مردم و پیگیری سریعتر مشکلات آنان را فراهم میکند.
میز خدمت ادارات در نماز جمعه خوی در هفتههای اخیر به عنوان رویکردی ثابت دنبال شده و بنا بر اعلام مسئولان، استمرار این روند میتواند بخشی از دغدغههای مردم را کاهش دهد.