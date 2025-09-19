پخش زنده
مدیرکل بحران استان از وضعیت بحرانی آلودگی هوا در سه شهرستان استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین؛ مهدیخانی گفت: شاخص آلودگی هوا در استان البرز به عدد ۵۰۰ رسیده و در قزوین نیز این شاخص ۴۷۹ گزارش شده است.
به گفته وی ، شرایط کیفی هوا در شهرستان آبیک نیز نامطلوب ارزیابی شده است.
مدیرکل مدیریت بحران با تأکید بر خطرناک بودن این شرایط برای تمامی گروههای سنی، توصیه کرد: هم استانی ها از انجام فعالیتهای غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و تا حد امکان در محیطهای بسته باقی بمانند.
وی افزود: در چنین شرایطی، رعایت توصیههای ایمنی و کاهش ترددهای غیرضروری میتواند نقش مهمی در حفظ سلامت عمومی ایفا کند.