به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین؛ مهدیخانی گفت: شاخص آلودگی هوا در استان البرز به عدد ۵۰۰ رسیده و در قزوین نیز این شاخص ۴۷۹ گزارش شده است.

به گفته وی ، شرایط کیفی هوا در شهرستان آبیک نیز نامطلوب ارزیابی شده است.

مدیرکل مدیریت بحران با تأکید بر خطرناک بودن این شرایط برای تمامی گروه‌های سنی، توصیه کرد: هم استانی ها از انجام فعالیت‌های غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و تا حد امکان در محیط‌های بسته باقی بمانند.

وی افزود: در چنین شرایطی، رعایت توصیه‌های ایمنی و کاهش ترددهای غیرضروری می‌تواند نقش مهمی در حفظ سلامت عمومی ایفا کند.