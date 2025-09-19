رشد و تعالی جامعه در گرو بها دادن به جایگاه آموزش و پرورش است

رشد و تعالی جامعه در گرو بها دادن به جایگاه آموزش و پرورش است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ امام جمعه کلاچای امروز در خطبه‌های نماز جمعه این بخش، با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید ، لزوم ارتباط موثر و سازنده اولیای خانواده و مدرسه، رشد و تعالی نظام آموزش و پرورش را در گرو بها دادن به آموزش و پرورش دانست و گفت: در چنین شرایطی است که می‌توانیم افق روشنی برای آینده فرزندانمان متصور باشیم.

حجت الاسلام والمسلمین مرتضی رضا زاده ، مدیریت و هدایت صحیح دانش آموزان در مسیر تحصیلی را مهم دانست و افزود: این امر در رشد و تعالی خود دانش آموزان و رفع مسائل و مشکلات اجتماعی و فرهنگی آن‌ها و جامعه نقش ارزنده‌ای دارد که باید به آن توجه ویژه شود.

وی همکاری و بستر سازی ۳ عنصر مهم مسجد، خانواده و مدرسه را در تحقق این امر انکار ناپذیر دانست.

امام جمعه کلاچای بر استعداد یابی دانش آموزان تاکید کرد و گفت: بی تردید این امر موجب ارتقای کمی و کیفی علمی و پرورشی دانش آموزان خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین رضا زاده در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به دفاع مقدس ۱۲ روزه و پیروزی جمهوری اسلامی ایران در عرصه سیاسی و اجتماعی، از دولت خواست از امر به عنوان فرصت برای حرکت در مسیر توسعه اقتصادی استفاده کند.

وی همچنین با گرامیداشت آغاز هفته دفاع مقدس و لزوم تبیین خاطرات و حماسه آفرینی‌های رزمندگان اسلام در ۸ سال دفاع مقدس، گفت: ما رسالت بزرگی برای انتقال فرهنگ ایثار و شهادت و آرمان‌های شهدا به نسل جوان جامعه بر عهده داریم.

امام جمعه کلاچای همچنین با اشاره به کسب عنوان قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات جهانی، از آن به عنوان رخداد بزرگ و مایه افتخار و غرور ملی ورزشکاران که دل همه ملت ایران را شاد کرد، یادکرد.