مسابقات کشوری شطرنج به میزبانی شهرستان آباده در شمال فارس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، رئیس هیات شطرنج آباده: مسابقات ریتد کشوری شطرنج زیرنظر فدراسیون جهانی با حضور ۱۵ استان با عنوان جام منبت در آباده برگزار شد.

سید یونس نیکو افزود: در این مسابقات ۳۰۰ شرکت‌کننده زن و مرد در رده سنی آزاد باهم به رقابت پرداختند.

وی ادامه داد: این مسابقات با حضور استادبزرگ شاهین لرپری زنگنه بازیکن تیم ملی و قهرمان آسیا برگزار شد.

هنرمندان شهرستان آباده نیز در حاشیه این مسابقات نمایشگاه منبت برپا کردند.