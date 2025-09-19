دفاع مقدس نشانهای از اوج بصیرت و اقتدار ملت بزرگ ایران اسلامی است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛حجت الاسلام محمد رضا عبدی خطیب موقت نماز جمعه این هفته تکاب افزود: مردم ایران در دوران دفاع مقدس ۸ ساله نشان دادند در اوج بصیرتند و با اقتدار و شکوه از کیان اسلامی خویش در برابر تجاوزات دشمنان ایستادگی کردند.
وی گفت: ایمان و اقتدار توأم با بصیرت ملت ایران چه در دوران جنگ تحمیلی ۸ ساله و در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در هم کوبنده دسیسههای دشمنان نظام شد.
حجت الاسلام عبدی افزود: هوشیاری مسؤلان و مردم در عصر جنجالی فریب و نیرنگهای دشمنانه دشمنان قسم خورده ملتهای مسلمان در اقصی نقاط کشور بویژه ایران اسلامی نقشههای شوم و نیرنگهای خائنانه آنان را نقش بر آب خواهد کرد.
وی گفت: در آستانه سال تحصیلی جدید فرزندان خانوادههای نیازمند را دریابید و با مساعدت خویش دل این عزیزان را در سال جدید تحصیلی شاد کنید