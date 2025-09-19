پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره عملیات و مسئول آموزش اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با اشاره به خطرات برداشت گردو از درختان گفت: مهمترین آسیبها پس از سقوط از درخت، شکستگی جمجمه و آسیب ستون فقرات است که متأسفانه برخی افراد حتی جان خود را از دست دادهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ شهاب عزیزی نکات مهمی را دراین مورد مطرح کرد و گفت: سقوط از ارتفاع سه برابر قد فرد یا بیشتر و برای کودکان دو برابر قد، به عنوان ارتفاع خطرناک در نظر گرفته میشود و حتی اگر فرد علائم ظاهری نداشته باشد، باید سریعاً به بیمارستان منتقل شود.
وی با اشاره به علائم احتمالی پس از سقوط بیان کرد: سردرد و سرگیجه، تهوع و استفراغ، ضعف عضلات و اختلال در تعادل، تاری دید یا مشکلات بینایی میتوانند نشانه آسیب به مغز و ستون فقرات باشند و چنانچه فردی پس از سقوط این علائم را داشت باید سریعا به بیمارستان منتقل شود.
توصیههای ایمنی قبل از رسیدن اورژانس
رئیس اداره عملیات اورژانس پیش بیمارستانی تأکید کرد: افرادی که مشکلات مغزی، قلبی، عروقی یا فشار خون بالا دارند، نباید از درخت بالا بروند. حتی ارتفاع کم هم میتواند باعث کاهش هوشیاری و سقوط شود. و، چون این افراد با عدم هوشیاری سقوط میکنند، آسیب دیدگی بیشتر و جدی تری خواهند داشت.
وی نکات پس از سقوط را نیز مطرح و بیان کرد: فرد را تکان ندهید. سر و گردن بیمار را در یک راستا ثابت تا رسیدن آمبولانس ثابت نگه دارید، شکستگیها معمولاً خطرناک نیستند. اما آسیب به سر، گردن و ستون فقرات میتواند منجر به مرگ شود.
اقدامات اورژانس و محدودیتها
وی با بیان اینکه افراد عادی تنها در این زمان میتوانند نسبت به ثبات سرو گردن و قرار دادن آن در راستای بدن اقدام کنند، اضافه کرد: اگر بیمار دچار خونریزی داخلی و آسیب به ارگانهای داخلی شده باشد باید با اورژانس پیش بیمارستانی تماس گرفت و منتظر ماند، زیرا این بیماران سریع باید مورد تصویربرداری داخلی، ارجاع به اتاق عمل و قطح خونریزی داخلی قرار بگیرند و مایع درمان و سرم تراپی شوند.
هشدار درباره مراجعه به شکستبندهای خانگی
شهاب عزیزی با بیان اینکه رفتارهای خانگی مانند مراجعه به شکستبندهای محلی اکیدا توصیه نمیشود، هشدار داد: حتی یک شکستگی جزئی ممکن است باعث پارگی پوست و آسیب به رگها شود و اقدامات غیرتخصصی این افراد بدون گرافی و تجهیزات مناسب بسیار خطرناک است و ممکن است عواقب جبرانناپذیری داشته باشد.
وی به نکات ایمنی هنگام برداشت گردو نیز اشاره و بیان کرد: درختان گردو با ارتفاع زیاد معمولاً فرسوده و شکننده هستند. استفاده از روشهای مدرن و تجهیزات ایمنی مانند کمربند ایمنی و نردبانهای استاندارد توصیه میشود. حتی افرادی که تجربه دارند، باید احتیاط کامل کار کنند و از کمربندهای ایمنی استفاده کنند.
عزیزی با بیان اینکه اورژانس هوایی استان برای موارد ضروری فعال میشود، یاداوری کرد: مواردی که نیاز به اعزام هوایی دارند شامل قطع عضو و مسافت طولانی تا بیمارستان، سکتههای مغزی یا قلبی در مناطق دور از مراکز درمانی است و سال گذشته یک مورد سقوط از درختان گردو در مناطق صعبالعبور نیز توسط این اورژانس خدمترسانی شده است.
به گفته عزیزی خطرناکترین آسیبها پس از سقوط از درخت شامل مغز، گردن و ستون فقرات است و حتی یک اشتباه کوچک میتواند عواقب جبرانناپذیری داشته باشد. استفاده از روشهای مدرن، تجهیزات ایمنی و در هنگام سقوط تماس سریع با اورژانس بهترین راه برای پیشگیری و کاهش خطر است.