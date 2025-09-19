امام جمعه سردشت با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، دفاع مقدس را میراثی ماندگار برای تاریخ انقلاب اسلامی دانست و افزود: این حماسه هشت‌ساله نشان داد ملت ایران با ایمان و ایثار می‌تواند در برابر هر دشمنی ایستادگی کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛امام جمعه سردشت در خطبه‌های نماز جمعه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، دفاع مقدس را میراثی ماندگار برای تاریخ انقلاب اسلامی دانست و افزود: این حماسه هشت‌ساله نشان داد ملت ایران با ایمان و ایثار می‌تواند در برابر هر دشمنی ایستادگی کند.

ماموستا محمد واوی با تأکید بر ضرورت انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل‌های آینده، تصریح کرد: شناساندن آرمان‌ها و ارزش‌های دفاع مقدس به جوانان، تضمین‌کننده استمرار عزت و اقتدار کشور خواهد بود.

ماموستا واوی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت علم و دانش در جامعه اسلامی گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند ارتقای سطح علمی و فرهنگی جوانان هستیم، چرا که پیشرفت و توسعه کشور در گرو تلاش علمی و اندیشه‌ورزی است.