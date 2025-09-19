به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، حجت الاسلام و المسلمین محمدی پور در خطبه های نماز جمعه این هفته با بیان اینکه نشانه های نابودی اسرائیل در دنیا در حال رویت است افزود: بسیاری از ملت ها نترسانه بیدار شده اند که این نترس بودن نشانه ای از الگوگیری انقلاب اسلامی ایران است.

وی با اشاره به حمایت های جهانی از مردم فلسطین خاطر نشان کرد: این اقدامات در عرصه های مختلف ورزشی از جمله مسابقه های جهانی در روزهای اخیر قابل توجه است.



