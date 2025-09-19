به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛امام جمعه موقت شهرستان نقده با اشاره نقش امام زمان (عج) افزود: در کشور‌های اروپایی بی بندو باری حاکم است و بزرگترین کمپانی‌های غرب بخصوص هالیوودی در حال ترویج فرهنگ بی بندو باری و فحشا هستند و امروز تنها سلاحی ما برای مقابله با این بی بندو باری‌های بدون سلاح، اطاعت از خواسته‌های امام زمان (عج) و ائمه می‌باشد تا در مسیر درست زمینه ساز ظهور باشیم.

حجت الاسلام شیخ کاظم ابراهیمی با سفارش به تقوای الهی تصریح کرد: اگر ما تقوای الهی را رعایت کنیم و با حساب و کتاب خداوند حرکت کنیم قدرت استکباری پوچ خواهد بود.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در جمع دولت مردان ادامه داد: امید آفرینی در جامعه با راهکار‌های متفاوت می‌تواند بسیار از مشکلات جامعه را هموار نماید.

وی با بیان اینکه ترویج مشکلات جامعه در فضای مجازی و رسانه‌ها باعث نا امیدی می‌شود گفت: رسانه‌ها با تبیین دستاورد‌های نظام و دولت باید هم در راستای رفع مشکلات و امید آفرینی حرکت کنند و مسئولین نیز باید در این زمینه به وظایف سنگین خود هم در اطلاع رسانی و هم رفع مشکلات عمل نمایند تا مردم از لحاظ فکری و روحی به آرامش برسند.