پخش زنده
امروز: -
میوههای کمی هستند که دارای رنگ و طعمی مانند آلو سیاه باشند. آلو سیاه از دسته آلوها و از خانواده هلو، شلیل و بادام است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، یکی از تواناییهای آلو سیاه و آلو بخارا، قابلیت جذب بالای آهن میباشد که محققان یافتهاند که این قابلیت بدلیل وجود ویتامین C موجود در آن میباشد. از فواید ویتامین C، میتوان به سالم ساختن بافتهای بدن و همچنین مقاوم ساختن سیستم ایمنی بدن اشاره نمود. مصرف مقدار کمی ویتامین C، بصورت روزانه در فصل سرما برای جلوگیری از ابتلاء به سرماخوردگی و آنفولانزا بسیار مفید میباشد و همچنین مورد نیاز افرادی است که بطور مرتب از عفونت گوش رنج میبرند.
آلوی سیاه توصیه شده به مبتلایان به پوکی استخوان
برخی محققان مصرف آلوی سیاه بهترین درمان برای پوکی استخوان دانسته و معتقدند استفاده از این میوه باعث ترمیم استخوانهای بدن به خصوص در زنان میشود.
طبق تحقیقات علمی صورت گرفته درباره آلوی سیاه، مصرف این میوه نقش موثری در تنظیم و مقاوم سازی تودههای استخوانی در مبتلایان به پوکی استخوان ایفا میکند
آلوی سیاه سرشار از ویتامین
آلوی شیرین دارای طبع معتدل است. این آلوها به خاطر اینکه در اثر تابش آفتاب رسیده و آبدار میشوند حاوی انواع مواد معدنی و ویتامینها هستند.
آلو سرشار از انواع گروه ویتامینهای B است که ویتامینهای این گروه نقش موثری در فعالیتهای سلولهای مغزی و کبدی دارند.
آلوی سیاه مناسب برای تنظیم گوارش
مبتلایان به یبوست باید مخلوط آلوی پخته شده را به همراه کمی ترنجبین و عسل یا شکر سرخ میل کنند.
کهنسالانی که دچار یبوست هستند باید هشت عدد آلوی خشک را به همراه پنج عدد انجیر در آب جوش خیسانده و پس از گذشت حدود ۱۲ ساعت این معجون را به همراه کمی شکر یا عسل ۳۰ دقیقه قبل از غذا میل کنند.
آلوی سیاه و درمان سرفه
افراد بهتر است آلو را در فصلش به اندازه متعادل مصرف کنند. این میوه تاثیر بسزایی در درمان سرفه دارد، اگر آلو با انجیر به همراه مقداری آب ترکیب شود شربتی خوشمزه تهیه میشود که برای سرفه به خصوص سرفههای خشک، نرمی و خشونت سینه بسیار مفید است.
مصرف آلوی ترش و شیرین سبب رفع سردردهای گرم و تبهای صفراوی شده، همچنین استفراغ صفراوی، عطش، حرارت قلب و خارش بدن را فرو مینشاند و آشفتگیهای بدن ناشی از غلبه صفرا را آرام میکند.
آلوی سیاه و جذب آهن
آلوی سیاه و بخارا قابلیت جذب بالای آهن را دارد، این قابلیت به دلیل ویتامین C موجود در آن است، ویتامین C سبب سالم سازی بافتهای بدن و همچنین تقویت سیستم ایمنی بدن میشود.
مصرف روزانه مقداری ویتامین C در فصل سرما برای جلوگیری از ابتلا به سرماخوردگی و آنفلوآنزا ضروری است، استفاده از آلو (تازه و خشک) برای بدن مفید بوده و مصلح خوبی برای تبهای گرم محسوب میشود.
چه کسانی آلوی سیاه نخورند
این محقق و پژوهشگر طب سنتی تاکید کرد:افرادی که طبع سرد دارند باید آلوی پخته شده را به همراه کمی عسل یا شکر میل کنند، همچنین اشخاص بهتر است که آلوی زرد و سیاه را ۳۰ دقیقه قبل از غذا مصرف کنند.
افرادی که دچار سنگ کلیه، ناراحتی طحال، مشکلات حاد گوارشی و روماتیسم هستند باید در مصرف آلو احتیاط کنند.