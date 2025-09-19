پخش زنده
مسابقات چهارجانبه هاکی روی یخ رده سنی پسران زیر ۱۸ سال از فردا به میزبانی کیش برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مسابقات چهارجانبه هاکی روی یخ پسران زیر ۱۸ سال با عنوان Kish Cup ۲۰۲۴ از فردا ۲۹ شهریور در زمین یخی کیش برگزار میشود.
چهار تیم نوجوان در این رویداد ورزشی حضور دارند.
براساس برنامه اعلامی مسابقات تیمهای هاکی پاندا و میکامال ۲۹ شهریور از ساعت ۱۹:۵۰ به مصاف یکدیگر میروند.
تیمهای هاکی پاندا وام دات آر ۳۰ شهریور و در روز دوم این مسابقات از ساعت ۱۰:۵۰، ایران مال و میکامال از ساعت ۱۵:۵۰ و ایران مال وام دات آر از ساعت ۱۹:۵۰ با یکدیگر مسابقه میدهند.
تیمهای هاکی پاندا و ایران مال در روز سوم مسابقات ۳۱ شهریور از ساعت ۹:۵۰، تیمهای میکامال وام دات آر از ساعت ۱۲:۵۰ با یکدیگر رقابت میکنند.
مسابقات هاکی روی یخ، جام کیش ۳۱ شهریور از ساعت ۱۶:۵۰ مسابقه با برگزاری دیدار ردهبندی و از ساعت ۱۹:۵۰ با رقابت دیدار نهایی به پایان میرسند.