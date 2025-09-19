پخش زنده
امام جمعه گرگان، با اشاره به سفر اخیر رئیس قوه قضائیه به گلستان، گفت: در جریان این سفر، بخشی از مشکلات حقوقی پتروشیمی گلستان که سالها معطل مانده بود، حل شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ، آیت الله سیدکاظم نورمفیدی ظهر امروز جمعه ۲۸ شهریور در خطبههای نماز عبادی سیاسی جمعه گرگان، گفت: شرکت پتروشیمی گلستان که بیش از ۹۰ هزار سهامدار دارد و اغلب آنها کارمندان دولت هستند، سالها با مشکلات حقوقی و اقتصادی مواجه بود.
امام جمعه گرگان گفت: انتظار میرود با حل این مسئله، شرکت پتروشیمی گلستان فعالتر شده و تأثیر مثبت و قابل توجهی بر اقتصاد استان داشته باشد.
او با اشاره به فرا رسیدن هفته دفاع مقدس نیز گفت: جمهوری اسلامی ایران هیچگاه به دنبال جنگ نبوده و نیست و اگر جنگی بر ما تحمیل شد، ملت ایران با شجاعت از کشور دفاع کرده و همچنان بر موضع دفاعی خود پایبند است.
وی در بخش دیگری از خطبهها حرکت «کاروان صمود» متشکل از کشتیهای اعزامی از کشورهای مختلف به سمت غزه را اقدامی مقدس و انسانی توصیف کرد و گفت: این حرکت فریاد بشریت علیه ظلم و جنایت اسرائیل است و انسانهای آزاده جهان با آن هم صدا هستند.
نماینده ولی فقیه در گلستان همچنین با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید در اول مهر، آموزش و پرورش را مهمترین بستر تربیت مدیران آینده کشور دانست و تأکید کرد: معلمی تنها انتقال علم نیست بلکه باید همراه با ایمان، تقوا و مسئولیتپذیری باشد تا نسل آینده برای ساختن کشور آماده شود.