به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مرتضی صفری در گفت‌وگوی زنده با شبکه خبر اظهار کرد: در طول سال جاری جلسات ستاد خدمات سفر استان به ریاست استاندار آذربایجان غربی برگزار شده و در آن وظایف و فعالیت‌های همه دستگاه‌های اجرایی برای تسهیل سفر انجام شده و همه دستگاه‌های عضو ستاد پای کار هستند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی افزود: این استان یک هزار و ۸۵۲ اثر ثبت ملی و ۶ اثر ثبت جهانی دارد که از این حیث یکی از استان‌های با ظرفیت بالا برای جذب گردشگر است.

او با اشاره به تقویت زیرساخت‌های گردشگری در استان از زمان برگزاری همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری تاکنون ادامه داد: با برگزاری این همایش مسیر توسعه و رونق گردشگری استان هموار شد و در این همایش بیش از یک‌هزار مهمان از ۱۸ کشور حضور یافتند و فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان به‌صورت استاندارد به آنها معرفی شد که با استقبال از سوی مهمانان همراه بود.

صفری تصریح کرد: کلنگ‌زنی احداث یک هتل ۵ ستاره در مهاباد و یک مجتمع تفریحی، گردشگری و تجاری در میاندوآب از جمله ثمرات همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری در آذربایجان غربی و تا پایان سال نیز چندین پروژه بزرگ و مهم کلنگ‌زنی و به بهره‌برداری خواهد رسید.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی با اشاره به تهیه ۱۰۴ فرصت سرمایه‌گذاری در استان گفت: این فرصت‌ها در قالب‌های استاندارد و به دو زبان فارسی و انگلیسی تهیه شده و در وب‌سایت اداره‌کل و وب‌سایت تخصصی گردشگری استان به آدرس http://www.visitwaz.ir بارگذاری شده و این اداره‌کل در همه زمینه‌های گردشگری آماده است تا فرش قزمز زیر پای سرمایه‌گذاران پهن کند‌

او با بیان اینکه در حال حاضر ۶ هزار و ۸۵۰ تخت اقامتی در استان وجود دارد، خاطرنشان کرد: در سطح استان بیش از ۳۵۰ واحد گردشگری فعال وجود دارد که از این تعداد ۱۵۰ واحد از نوع اقامتی هستند.

صفری با بیان اینکه در پنج ماهه امسال ۲۲۵ هزار تبعه خارجی از مرز‌های پنجگانه وارد استان شد‌ه‌اند، تصریح کرد: همچنین در این مدت ۱۴۰ هزار نفر در هتل‌های سطح استان اقامت داشتند به طوری که در مرداد و شهریورماه رکورد اشغال هتل‌های آذربایجان غربی در شهر‌های بزرگ از جمله ارومیه، خوی و مهاباد شکسته شد که این امر نشان‌دهنده استقبال گردشگران از سفر به استان است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی با بیان اینکه این استان تبدیل به قطب برگزاری جشنواره‌های گردشگری شده است، گفت: در دو هفته گذشته جشنواره بادام قوشچی و انگور سیاه سردشت در استان برگزار شد که هر دو جشنواره در مسیر ثبت ملی شدن قرار دارند همچنین جشنواره نلی موسیقی شمس و مولانا در خوی برگزار شد و در حال حاضر نیز جشنواره انگور ارومیه در حال برگزاری است که تا ۳۱ شهریورماه ادامه داشته و علاقه‌مندان می‌توان با سفر به ارومیه می‌تواننند از برنامه‌های مختلف فرهنگی و هنری این جشنواره لذت ببرند و برای برگزاری این جشنواره‌ها جا دارد از شهرداری و شورا‌های شهر ارومیه، خوی، قوشچی، سردشت و نلاس قدردانی کنم.

او اضافه کرد: در حوزه تکمیل زیرساخت‌های گردشگری ۵۲ پروژه در دست اجرا است که ۱۱ مورد آن از نوع هتل هستند و برای اجرای این پروژه‌ها بیش از ۹ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی در حال انجام است.

صفری گفت: ایجاد امکانات رفاهی در بنا‌های تاریخی و جاذبه‌های گردشگری استان نیز از دیگر اولویت‌ها بوده که همه این اقدامات در سایه حمایت‌های وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، استاندار آذربایجان غربی و سایر مسئولان انجام شده است چرا که در ۹ برابر شدن اعتبارات عمرانی اداره‌کل موجب شده است پروژه‌های عمرانی و زیرساختی در آذربایجان غربی اجرایی و امکانات خوبی برای گردشگران فراهم شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی در پایان تاکید کرد: آذربایجان غربی با طبیعت بکر، رودخانه‌ها و آبشار‌های زیاد، جنگل و اقلیم متفاوت برای هر ذائقه جذابیت خاصی دازد و از این رو از عموم مردم برای سفر به آذربایجان غربی دعوت می‌کنیم.