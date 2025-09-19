به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ نماینده ولی فقیه در منطقه و امام جمعه کاشان در خطبه‌های نماز جمعه در مصلی بقیه الاعظم گفت: کاروان صُمود یک نماد قدرتمند و نماد همبستگی انسانی، نافرمانی در برابر ظلم و بیداری وجدان‌های جهانی است و به جهانیان نشان می‌دهد که غزه تنها یک نقطه بر روی نقشه نیست، بلکه امروز معیاری برای سنجش انسانیت و وجدان بشری است.

حجت الاسلام والمسلمین حسینی افزود: صُمود، نماد مقاومت مستضعفین در برابر مستکبرین برای شکستن محاصره غزه است و انشالله بخشی از جنایات رژیم صهیونیستی را نیز به جهانیان نشان خواهد داد.

امام جمعه کاشان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یادآوری جنگ تحمیلی، گفت: دفاع مقدس ایران نماد ایستادگی و مقاومت در برابر ظلم و استکبار بود.

حجت الاسلام والسلمین سید سعید حسینی، عامل پیروزی در هشت سال دفاع مقدس را ایمان، حمایت مردم و ولایت فقیه عنوان کرد و یادآور شد: در همین جنگ ۱۲ روزه نیز دیدید که ضربات سختی به ما وارد شد، اما با نصرت الهی و ایثارگری رزمندگان ما پیروز شدیم.